Один из источников в Турсунзаде, который ежегодно работает на сборе ферулы, рассказал, что компания «Фароз» в этом году решила заключить договоры с работниками напрямую, минуя посредников. В итоге люди, которые собирали рабочих из кишлаков за счет безработных, остались не у дел.

29 апреля у офиса компании в Душанбе собрались десятки работников аграрной сферы, которые по контракту сбывали компании «Фароз» смолу ферулы. По данным Радио Озоди они требовали пересмотра своих контрактов.

Один из сборщиков сказал радио, что компания «Фароз» предложила им сбывать смолу ферулы по 10 долларов за килограмм, хотя раньше покупала до 60 долларов. В противном случае, сказал собеседник, закупщики пригрозили, что будут сотрудничать с афганцами, которые согласны сбывать им смолу по гораздо низкой цене.

Митингующие у офиса "Фароз" Фото Радио Озоди

Позже по данным Озоди митингующие были задержаны.

- Я не знаю точно о задержанных, но подозреваю, что именно они высказали недовольство, это именно посредники, - сказал сборщик ферулы «АП».

Он отметил, что посредники, платят им по 50 сомони работы за день «неважно, сколько ты соберешь ферулы, - говорит сборщик. – А вот за сколько они сдают каждый килограмм «Фарозу» мы не знаем».

- А почему вы не работаете без посредников?

- Мы не можем найти доступ к этому «Фарозу», мы туда идем и нам говорят, что нет работы. Поэтому с этими посредниками с одной стороны мы меньше получаем, с другой - не можем без них сбывать товар.

Как собирается смола ферулы

Каждый год в конце мая в кишлаках появляются дельцы, которые собирают людей в бригады и отвозят их в горы, где произрастает каврак (народное название ферулы). Они собирают сок этого растения и сдают бригадиру, назначенному посредниками.

Смолу ферулы собирают в разных районах – на территории Шахринава, Гиссара, Рудаки, Кабодияна, Шаартуза, Дангары и других районах южного Таджикистана.

Сборщики разбивают лагерь посреди гор, вдали от населенных пунктов, там живут до конца сезона сбора – до середины сентября. В лагере обычно остается бригадир или дежурный, который готовит пищу. Остальные выходят на работу и возвращаются в палатки только к вечеру.

Они обнажают корень растения и срезают с него тонкую пластинку. Из корня выступает млечный сок, буреющий и отвердевающий на воздухе, его собирают и срезают ещё слой – для получения новых порций млечного сока, научное название которого «асафетида».

В итоге у ферулы повреждается корень, и она уже не растет в будущем году. Чтобы получить прибыль, компания «Фароз», по словам сборщиков, занимается посевом этого растения. Так появились, например, в Бабатаге целые плантации этого растения.

Восстановление популяции ферулы вонючей в природных условиях возможно только семенным способом. Заготовку корней проводят вручную с использованием специальных орудий – «копачей». У смолы ферулы сильный неприятный запах и горький вкус, поэтому растение называют «вонючим».

Сбором и продажей смолы вонючей ферулы раньше занимались афганцы и некоторые местные люди. Нынче экспорт смолы ферулы является одним из направлений бизнеса компании «Фароз».

В сентябре 2008 года в Таджикистане был наложен запрет на сбор и экспорт асафетиды (другое название ферулы, - ред.). Правительству было поручено изучить возможность переработки смолы внутри страны. С 2009 года была введена система квот на сбор смолы ферулы.

Квоты должны были выдавать только компаниям с собственными перерабатывающими и производственными объектами в Таджикистане. И компания «Фароз» открыла такой объект в Хатлонской области. В 2015 году правительство объявило о выдаче второй лицензии на сбор ферулы компании «Мину Фарм».