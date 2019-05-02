Азиатский регион постепенно становится развитым, большинство стран Азии уже не входят в число беднейших стран мира, сказал президент Азиатского банка развития Такехико Накао на пресс-конференции в рамках 52-го ежегодного собрания АБР, которое в этом году проходит на Фиджи.

Нынешнее ежегодное 52-е собрание АБР глава этой организации Такехико Накао назвал «особенно важным». По его словам, АБР впервые проводит свое собрание в Тихоокеанском регионе, которому АБР стабильно оказывает финансовую и информационную поддержку, особенно в таких направлениях, как здоровье океана и устойчивый туризм.

- Объемы предоставляемых кредитов достигли порядка $22 млрд., когда я приступил к работе АБР в 2013 году, этот показатель составлял около $14 млрд, - заявил президент.

По его словам Азиатский регион постепенно становится развитым, большинство государств Азии уже не входят в число беднейших стран мира. Также он отметил, что АБР продолжает дискуссию о том, как эффективно использовать гранты, которые все еще необходимы для таких стран, как Афганистан, государства Тихоокеанского региона.

Президент Накао сказал журналистам о высокой важности для АБР гражданского общества.

-Я только что вернулся с собрания с представителями гражданского общества, на котором мы обсуждали его роль, хочу отметить, что гражданское общество имеет высокое значение для нас, - сказал глава АБР.

Особенно значение гражданского общества для банка актуально сейчас: организация больше заинтересована в небольших, но эффективных проектах.

-Вместо больших проектов, мы хотим реализовывать маленькие, но эффективные, - сказал президент.

Напомним, Таджикистан на 52-м ежегодном собрании АБР представляет правительственная делегация под руководством первого вице-премьера Давлатали Саида.

В мероприятии принимают участие государственные должностные лица, партнеры по развитию, представители частного сектора, ученые, представители гражданского общества, молодежи и СМИ.

Годовое собрание является самым крупным собранием этой организации и дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тема годового собрания 2019 года, которое знаменует собой первое подобное мероприятие, принимаемое островной страной в Тихом океане «Процветание через единство».

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