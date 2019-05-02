АО «Узтрансгаз», Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики и другие компании запустили специальный Telegram-бот для того, что граждане Узбекистана имели возможность получать информацию об имеющейся задолженности за коммунальные услуги, сообщает ИА "Фергана".

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в мессенджер Telegram и в поиске найти адрес бота MIBInfoBot. Отправив свой номер телефона, далее следует выбрать нужный раздел – «газ», «электричество», «вода», «MaxsusTrans» и прочее, отправить номер лицевого счета и при необходимости показания счетчиков. Бот предоставит информацию по запросу за считанные секунды.

Сервис позволит потребителям не выходя из дома, в режиме онлайн, сверять показания, контролировать расходы и вовремя оплачивать счета за использование газа и других услуг ЖКХ. В настоящий момент Telegram-бот работает в тестовом режиме.

В Узбекистане сбором задолженностей с неплательщиков за «коммуналку» занимается созданное в мае 2017 года Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре республики. С июня 2017 по сентябрь 2018 года приставы взыскали с населения долги за услуги ЖКХ на сумму 29,5 трлн сумов ($3,6 млрд). В том числе за потребление электроэнергии – 15,4 трлн сумов ($1,89 млрд), природного газа – 13,2 трлн сумов ($1,62 млрд), воды – 834,6 млрд сумов ($102,57 млн).

По данным Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, на конец сентября 2018 года объем задолженности за газо- и водоснабжение составлял 278 млрд сумов ($33,3 млн), из которых 227 млрд ($27,2 млн) приходится на физические лица, около 51 млрд ($6,1 млн) – на организации.

При этом общие долги за электричество достигли двух трлн сумов ($240 млн), 1,5 трлн ($180 млн) из которых приходится на частных потребителей.

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