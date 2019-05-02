"Он не владеет государственным языком полностью" - таков был вердикт члена лингвистической комиссии ЦИК Казахстана Адиля Ахметова по результатам экзамена на знание государственного языка, который сдавал кандидат от общественного объединения «Халық демографиясы» Жуматай Алиев.

В связи с этим он выбыл из президентской гонки, говорится в пресс-релизе Центризбиркома Казахстана.

«Учитывая результат экзамена о невладении Алиевым Жуматаем свободно государственным языком, был принят протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты», - указано в сообщении.

По словам Адиля Ахметова, кандидат в президенты допустил 19 ошибок в письменном задании.

"Первый вопрос – сочинение – он выбрал тему "Мемлекет және дін". Второй вопрос – чтение отрывка из произведения Мухтара Ауэзова "Абай жолы". Третий вопрос – это доклад на тему "Ырыс алды – ынтымақ". Кандидат полностью использовал отведенное время. На письменную работу ушло 1,5 часа, даже больше. Для чтения времени достаточно было. Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки – всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике. Все это мы анализировали и пришли к общему мнению" - пояснил Ахметов.

Жуматаю Алиеву 66 лет. С 2012 по 2016 годы он был депутатом Мажилиса (парламента) V созыва. Также в разные годы преподавал в нескольких казахстанских вузах, был президентом, ректором Центрально-Азиатского университета. С 2001 по 2008 год трудился заведующим секретариата Ассамблеи народа Казахстана при администрации Назарбаева, а также заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

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