Ровно 80 лет назад - 2 мая 1932 года был введён в эксплуатацию стадион «Динамо». Сейчас его уже нет, на его месте построена национальная библиотека. Но в связи с этой датой мы решили показать вам основные стадионы таджикской столицы.
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