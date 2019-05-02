Ровно 80 лет назад - 2 мая 1932 года был введён в эксплуатацию стадион «Динамо». Сейчас его уже нет, на его месте построена национальная библиотека. Но в связи с этой датой мы решили показать вам основные стадионы таджикской столицы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.