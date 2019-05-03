Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для возобновления связей с Россией является возвращение Киеву полного контроля над государственной границей, передает РБК



На своей странице в Facebook Зеленский поделился мыслями о том, как он намерен развивать отношения с Россией.

«Долго думал о том, что же общего есть у Украины и России. Реальность такова, что на сегодня после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас остались только 2295 км 400 м государственной границы», — написал избранный президент.

По его словам, Россия должна вернуть Киеву «контроль над каждым миллиметром границы». «Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — добавил он.

«Прекращение экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса, удержание украинцев в плену. Все это ни на шаг не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И «братскими» такие отношения точно назвать нельзя», — добавил Зеленский.

Актер также прокомментировал решение НТВ показать снятое для российского телевидения шоу «Магия», где он выступал в качестве соведущего. «Участие в телешоу сделало меня самым популярным человеком на Украине и помогло стать избранным президентом. Но у меня нет никакого желания построить политическую карьеру в России благодаря показу шоу, снятого много лет назад», — подчеркнул он.

Показ «Магии» Зеленский объяснил попытками российских политиков «освоить для себя новый жанр — спекулировать его именем в публичном пространстве».

Шоу с участием Зеленского было записано еще в 2011 году для телеканала «Россия 1», но в эфир так и не вышло. Программу создавала компания «ВайТ Медиа», которая делала программы для телеканалов нескольких стран Восточной Европы.

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», — добавил он.

26 апреля Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай рассказал, какие вопросы он хотел бы обсудить с Зеленским, если у них «когда-то будет встреча». Основным из них, по словам российского президента, стал бы вопрос, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. Со своей стороны Путин добавил, что, по его мнению, есть только один способ решения ситуации — исполнение минских соглашений. Еще одним вопросом, который Путин задал бы в возможной беседе с Зеленским, стал бы вопрос экономического характера: «Мы, в конце концов, подпишем [газовые] транзитные договоры или нет?».

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