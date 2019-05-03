В первый день мая в Душанбе состоялись два культурных мероприятия - презентация сборника рубаи Омара Хайяма и выставка миниатюр известного художника Олима Камолова.

Мероприятия прошло в зале Российского центра науки и культуры в Душанбе.

Автором иллюстраций стихов Омара Хайяма также является Олим Камолов. В книгу вошли 400 рубаи, некоторые из которых были неизвестны.

«Держу в руках превосходное издание рубаи великого Омара Хайяма на четырех языках - таджикско-персидском, русском и английском и меня охватывает непонятный трепет. Шутка ли, поэт писавший много-много веков назад, и сегодня так актуален, так понятен. А сколько философии умещается в его рубаи из четырех строк?!», - сказала «АП» координатор общественных программ Культурного Центра «Бактрия», член международной конфедерации журналистов, писатель Амаль-Ханум Гаджиева.

Фото РЦНК

Вступительное слово к изданию написал писатель поэт, прозаик, драматург Тимур Зульфикаров. Оно заканчивается словами: «А нужна ли мудрость нашему миру, объятому древнеязыческой страстью к наслажденьям и деньгам? Нужен ли нам Омар Хайям?...Иль нам ближе цыган с белой медведицей?».

«У меня нет никаких сомнений в этом: конечно же, нам нужен Омар Хайям, иначе весь мир не зачитывался бы его произведениями», - продолжила Амаль-Ханум Гаджиева.

Фото РЦНК

Предисловие к книге написал поэт Алексей Авганов. Книга издана Литературным фондом Садриддина Айни в 2019 году в издательстве «Мега принт».

По словам Амаль-Ханум Гаджиевой, в книге использованы прекрасные миниатюры Олима Камалова, известного мастера миниатюры и художника - иллюстратора, который целенаправленно изучал средневековую персидско-таджикскую миниатюру посредством книг, иллюстраций и статей принимал участие в различных выставках, как в Таджикистане, так и за рубежом. Его работы находятся в различных коллекциях Европы, Америки, Азии.

Фото РЦНК

«Именно благодаря Олиму Камалову заново ожила таджикская миниатюра, это он создал школу миниатюры, где обучал этому удивительному искусству талантливых детей. Но главной его ученицей является его дочь Бону, работы которой тоже были представлены на выставке, - отмечает Гаджиева. - Олим старается передать ей все свои знания, опыт. Ибо, как он говорил в одном интервью, он хочет, чтобы таджикская миниатюра жила в веках! И не удивительно, что вечер начался с выставки с их миниатюр».

На выставке также была представлены книги об искусстве, художественные книги Азербайджана, Грузии, Узбекистана и другие, изданные «Мега принт»-ом.

Фото РЦНК

Презентация состоялась в зале Россотрудничества, где собрались знатоки творчества Омара Хайяма, фанаты, музыканты, люди разных специальностей и национальностей, чтобы ещё раз прикоснуться к недостижимому творчеству великого Хайяма.

Вечер вел известный кинорежиссер Искандар Усмонов, который читал рубаи Хайяма на таджикском и русском языках.

Фото РЦНК

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов поблагодарил литературный фонд Садриддина Айни, в частности, внука великого писателя Эраджа Айни за его такой нужный народу и благородный труд.

Заслуженный артист республики Хасан Хайдар исполнил песни на рубаи Хайяма, Эрадж Айни рассказал, как шла подготовка к изданию книги, небольшой ролик рассказал о работе издательства «Мега принт».

Фото РЦНК

Редактор таджикско-персидского текста книг Ниёзбадал Маликов рассказал о тонкостях перевода, а поэт Саид Сангин прочитал собственные переводы рубаи Хайяма, не вошедшие в данное издание.

Очень интересным было выступление профессора, доктора наук, музыковеда и искусствоведа Аслиддина Низомова, а художница, журналистка, секретарь Союза художников РТ, менеджер и супруга Олима Камалова Сарвиноз Ходжаева рассказала о том, как рождаются миниатюры ее мужа.

Фото РЦНК

Музыкальный фон вечера также оформила Заслуженная артистка РТ Парвин Юсуфи.

«Хочется выразить благодарность Эраджу Айни, Россотрудничеству, всем выступавшим в этот прекрасный вечер, где была такая теплая, светлая аура. Когда я шла домой, у меня было ощущение, будто я только что искупалась в хрустально чистой воде океана и сбросила с себя все ненужное», - заключила Амаль-Ханум Гаджиева.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.