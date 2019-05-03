Сестёр Ниссо и Азизу Каюмовых можно назвать первооткрывательницами в нескольких негласно табуированных сферах деятельности в Таджикистане. Они первыми рискнули открыть студию современных танцев, а чуть позже открыли и первую профессиональную модельную школу.

В интервью «АП» Азиза рассказала, как после первого неудачного бизнес опыта со $100 в кармане они стали бесплатно учить желающих танцевать, и о том, как ломают распространённые стереотипы таджикского общества.



Борцы со стереотипами

- Азиза, когда вы открывали своё первое дело – школу танцев «Новая Эра», не было ли страха, что не пойдёт, не получится, ведь современные танцы как-то не слишком уживаются с нашим менталитетом?

- Танцевальную студию мы с сестрой открыли в 2011 году. Нам тогда еще не было двадцати пяти, совсем юными были девчонками с мечтой открыть свое дело.

Когда мы начинали, у нас в кармане было только $100. Мы арендовали небольшой зал, запустили первые группы по современным танцевальным направлениям. Как только спрос начал увеличиваться, перешли в зал немного больше, вложились в ремонт, техническое и звуковое оборудование. Стали популяризировать новые виды танцев для страны - латиноамериканские и бальные.

Начали с талантливых детишек, которых на свой риск бесплатно обучали в течение трех месяцев, чтобы родители могли оценить нашу работу, узнать об этих стилях и порекомендовать своим друзьям и знакомым.

Для взрослых начали организовывать специальные вечера латиноамериканских танцев, которые в скором времени стали очень популярны. Нам также удалось повлиять и на развитие современных танцев. До появления нашей студии, ребята, которые немного танцевали брейкданс и хип-хоп, собирались в подвалах и парках, где нередко и выпивали.

Отчасти поэтому старшие негативно относились к такому увлечению танцами. Мы решили сломать и эти стереотипы. Талантливых молодых ребят обучали не только правильной методике танцев, но и элементарной этике. Первые результаты не заставили себя долго ждать: танцы, которые раньше считались «подвальными», стали восприниматься как интересный, здоровый и красивый вид спорта.

- Ваши старания заметили даже госорганы, предложив вам открыть Федерацию спортивных танцев.

- Да, для этого потребовался всего лишь год. С нами связались уполномоченные лица с Хукумата Душанбе и Комитета по делам молодежи и спорта, предложив открыть Федерацию на базе студии. Это было в 2012 году. Тогда же при поддержке Хукумата города и посольства США мы провели первый чемпионат по спортивным современным видам танцев: латиноамериканским, брейкдансу, хип-хопу и электро.

И только два года спустя мы стали расширять студию. Для этого взяли кредит в банке, реконструировали основной зал бывшего кинотеатра «Ватан».

В стенах школы провели первые в стране зимние и летние танцевальные лагеря, мастер-классы танцоров мирового уровня, отборочный турнир на чемпионат мира по брейкдансу Red Bull BC One Tajikistan Cypher, региональные соревнования, благотворительные акции и концерты. Число желающих заниматься современными и спортивными танцами увеличилось во много раз.

Модель в Таджикистане может зарабатывать до 10 000 в квартал

- Первый успех, видимо, вас настолько окрылил, что вы решили пойти ещё дальше - открыть первую модельную школу в Таджикистане. Опять же очень скользкая тропинка...

- Вы правы, предприятие было очень рискованным, учитывая наш менталитет. Но это в купе со слабой верой людей в успех модельной школы и агентства только еще больше раззадоривали нас. Разрабатывая проект мы хотели создать профессиональное модельное агентство и школу, которые смогут в будущем достойно конкурировать с зарубежными.

Так и вышло. Воспитанницы нашего агентства - одни из самых титулованных моделей в Средней Азии. Успешная работа агентства была признана международным Домом Моды Пьера Кардена, международной организацией конкурсов красоты World Beauty & Missosology, домом моды Вячеслава Зайцева, казахской ассоциацией дизайна и искусства Inkar sezim.

- С какими стереотипами вам пришлось столкнуться здесь?

- Первый стереотип - «модели – тупые». Это неправда. Такое придумали дурнушки или парни, которым отказывают во внимании красивые девушки. Все модели, которые работают в нашем агентстве, либо параллельно учатся в вузах, либо уже с дипломом и работают по своим специальностям.

Второй стереотип - модели - «девушки лёгкого поведения». Это ещё одно заблуждение. У красивых девушек в любой сфере появляются соблазны, и устоит ли она перед ними, зависит только от неё самой.

Мы объясняем девочкам, что красота не вечна и только серьезное отношение к работе поможет им достичь стабильного успеха. Конечно, бывают и такие девушки, которые не могут устоять перед соблазнами. С ними у нас разговор короткий: мы приостанавливаем контракт и перестаем с ними работать.

- Может ли карьера модели стать основным заработком для девушки в нашей стране?

- В среднем модель в Таджикистане может спокойно зарабатывать от 2000 сомони в месяц. При более серьезном отношении к работе, девушка может зарабатывать до 10 000 сомони в квартал и это только в Таджикистане.

Конечно, как и везде для более хорошего заработка нужны хорошее портфолио (опыт работы), постоянная работа над собой, повышение квалификации, знание языков и умение работать в команде. В этом случае модель может заполучить хорошие международные контракты и зарабатывать большие деньги.

Гран При от Пьера Кардена

- Помимо всего прочего, Ниссо стала заниматься дизайнерской деятельностью, и вы даже открыли собственный Дом Мод.

- В связи с тем, что мы глубоко ушли в моду, дизайн одежды стал следующим этапом нашей работы. Именно «Новая Эра» стала первым организатором Международного фестиваля мод и ярмарки с участием дизайнеров из-за рубежа «Шёлковый Путь». Тогда к нам приехали дизайнеры из Украины, Китая, Казахстана, Пакистана, Узбекистана и Македонии. Этот проект стал отправной точкой к серьезному отношению к моде в Таджикистане. За время деятельности нашего агентства Ниссо выступила продюсером многих отечественных дизайнеров внутри страны и за её пределами, и проекты «Новой Эры» стали для многих из них хорошим стартапом. В итоге, мы пришли к тому, что мы готовы создать свой Дом Мод.

Азиза Каюмова с Хилари Клинтон

К презентации готовились серьезно. Под руководством Ниссо была создана дорогая и уникальная коллекция в деловом стиле с разработкой таджикского орнамента с присущей нашей стране символикой - гранатом, хлопком, тюльпанами и др. Весь орнамент изделий был выполнен вручную. Первая коллекция произвела фурор и сразу после презентации Дома Мод получила Гран При на международном Фестивале Пьера Кардена. Следующая коллекция произвела большое впечатление уже в самом Таджикистане. Коллекция из памирских платков приглянулась таджикским модницам и получила мировое признание на Фестивалях и конкурсах моды в Южной Корее, Франции и в странах СНГ.

Помимо высокой моды, Дом Мод занялся и отечественными проектами. Среди них разработка и пошив театрализованных костюмов на торжественные мероприятия в честь Дня Независимости, карнавала радости в честь праздника Навруз-2019, дизайна форменной одежды для МВД. Еще одним интересным проектом стала разработка и пошив форменной одежды для сотрудников отечественной Авиакомпании ООО «Сомон Эйр».

- Азиза, вы с Ниссо молодые, хрупкие девушки, которые занимаются такими разными проектами. Назовите основные проблемы, с которыми сталкиваетесь в бизнесе и как с ними справляетесь?

- Трудности возникают в любом деле, нужно быть морально подготовленными к ним и просто решать их, не тратя нервы. Финансовые лимиты или нерешенные вопросы я не считаю трудностями.

Основная проблема, с которой сталкиваются руководители любых проектов в нашей стране - это человеческий фактор, когда тебя окружают неблагодарные люди и/или когда они не хотят выполнять свою работу качественно и вовремя.

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