АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 МАЯ 2019 ГОДА

– В театре оперы и балета им. Айни опера «Травиата» Дж.Верди в 3-х действиях. Начало в 17:00.

- Состоится республиканская акция «Один день велосипедных гонок».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАЯ

1947 – Открытие музея изобразительных искусств Таджикской ССР.

2007 – Министр образования и науки РФ А.Фурсенко открыл в Душанбе таджикско-российскую школу при РТСУ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –5 МАЯ

1906 – Родился ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, организатор-руководитель Памирского Ботанического сада (1940-1965) Анатолий Валерианович Гурский.

1910-1996 – Родился доктор геологических наук Сорочон Юсуфова.

1914 – Родился писатель Кодир Наими.

1912-1994 – Родился Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар.

1932-1993 – Родилась писательница Мавчуда Хакимова.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Додхудо Карамшоев.

1934 – Родился литературовед Усмон Каримов.

1934-2005 – Родился журналист Саъдоншо Нафасшоев.

1938-1992 – Родился певец Рустами Абдурахим.

1935 – Родился певец Карим Рахим.

1947 – Родился доктор философских наук Мухаммадали Музаффари.

1948 – Родился дипломат Зокир Вазиров.

1962 – Родился Зариф Ализода, уполномоченный по права человека РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.