В конце февраля мы делали для вас тест на знание топонимов Душанбе. Он вызвал море откликов и поэтому мы решили сделать для вас еще и фотоленту с этими необычными местами столицы, а заодно добавить и новые топонимы, которые мы вспомнили.
Встретимся на «Оперке», пройтись по Бродвею, заехать на «Водянку», учиться на «Островке», доехать до «Китайской стены», спуститься с «Ослиных ушей», жить на «Армянских», вырасти на Хлопушке.
Для тех, кто родился в Душанбе, это не странный набор слов, а полная смысла, тонкой иронии и юмора городская топонимия, благодаря которой многие районы нашей столицы получили свои «народные» названия. Ведь неформальная городская картография приживается намного лучше официальной, горожане вкладывают в них собственные ассоциации и смыслы.
Основными же причинами появления сленговых эквивалентов в противовес официальным топонимам, являются упрощение сложных названий, стремление к краткости и в целом отношение к городскому объекту.
Итак, начнем.
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