Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день был провозглашен в 1993 году Генеральной Ассамблеи ООН.
Недавно международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Таджикистан по сравнению с прошлым годом опустился на 12 позиций и занимает 161 строчку. Ухудшение свободы слова в Таджикистане критикуют и другие международные организации.
Мы вышли на улицы столицы и убедились, что рейтинги не врут - многие люди, узнав о теме опроса, отказывались что-либо говорить.
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