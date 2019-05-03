Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день был провозглашен в 1993 году Генеральной Ассамблеи ООН.

Недавно международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Таджикистан по сравнению с прошлым годом опустился на 12 позиций и занимает 161 строчку. Ухудшение свободы слова в Таджикистане критикуют и другие международные организации.

Мы вышли на улицы столицы и убедились, что рейтинги не врут - многие люди, узнав о теме опроса, отказывались что-либо говорить.

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