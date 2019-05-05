Наглядная инфографика, как бы выглядела экосистема технологических стартапов если бы была настоящей экосистемой - на глубине океана.
В стартап-экосистеме свои особенности взаимодействия, взаимозависимость существования различных действующих видов. Здесь так же есть хищники и есть добыча. Определенный цикл жизни делает экосистему технологических стартапов самоустойчивой. Рассмотрите каждую особь стартап-экосистемы, для понимания кто хищник, а кто - добыча. Выживает сильнейший.
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