Наглядная инфографика, как бы выглядела экосистема технологических стартапов если бы была настоящей экосистемой - на глубине океана.

В стартап-экосистеме свои особенности взаимодействия, взаимозависимость существования различных действующих видов. Здесь так же есть хищники и есть добыча. Определенный цикл жизни делает экосистему технологических стартапов самоустойчивой. Рассмотрите каждую особь стартап-экосистемы, для понимания кто хищник, а кто - добыча. Выживает сильнейший.

Asia-Plus

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