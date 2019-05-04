С сегодняшнего дня во всех четырёх районах Душанбе будут проходить ярмарки по реализации товаров первой необходимости. Ярмарки организованы согласно постановлению председателя города Душанбе Рустама Эмомали с целью насыщения потребительского рынка, а также предотвращения повышения цен на продовольственные товары в месяц Рамазан.

Ярмарки организованы на рынке «Мехргон», на перекрёстке улиц Хусейнзаде и М. Турсунзаде (возле Комитета по строительству и архитектуре), на площадке возле рынка «Карияи боло», на рынке «Саховат» и на рынке «Бозори дехкон» (Гипрозем), где жителям будут предложены товары первой необходимости по доступным ценам.

Продукция на ярмарках представлена ГУП «По производству, закупке, резервированию и реализации продукции первой необходимости в Душанбе», объединением «Точикматлубот» («Таджикпотребсоюз») и Агентством по государственным материальным резервам.

Фото: Нозим Каландаров/Asia-Plus 1 /14

Цены на сегодня на ярмарках такие:

Мука (50кг) - 160 сомони

Мясо (1 кг) - 40 сомони

Масло (4,5 л) - 50 сомони

Рис (1 кг) – 8 сомони

Сахар (1 кг) - 6 сомони

Макароны (1 кг) - 5 сомони

Морковь (1 кг) - 2,30 сомони

Картофель (1 кг) - 2,60 сомони

Картофель нового урожая (1 кг) – 4 сомони

Лук (1 кг) - 2,20 сомони

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