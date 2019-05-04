Театр вообще, и театр в Таджикистане в частности, всегда нечто большее, чем просто развлечение. Он – хранитель культурного и языкового наследия народа, источник вдохновения и творчества, носитель общественных ценностей.

Если мы не осознаем предназначение театра, не поймем, что именно театр формирует благоприятную культурную среду, в которой существуют все, даже те, кто никогда в театр не ходят, мы не сдвинемся с места.

И именно поэтому во всем мире театр получает государственную и общественную поддержку. В Таджикистане же ситуация пока не столь отрадная.

«Спектакли таджикских театров с национальными традициями можно возить по всему, и они могут говорить больше чем речь любых политиков о Таджикистане», - считает деятель искусств РФ Елена Гуриева, которая была приглашена в качестве члена жюри фестиваля-конкурса театров «Парасту-2019» в Душанбе.

«Когда национальная традиция ложится на профессионализм, школу, актёрское мастерство, получаются замечательные спектакли, которые можно возить по всему миру. Это радость для зрителей. Это то, что не забудешь и не спутаешь с чем-то другим», - отметила она.

При этом, Елена Григорьевна отметила и некоторые недостатки таджикского театра, и просила обращать на них больше внимания.

В рамках Республиканского фестиваль-конкурса профессиональных театров «Парасту – 2019» состоялся круглый стол на тему «Состояние театров Таджикистана на современном этапе». В нем приняли участие представители министерства культуры РТ, члены жюри из России и Узбекистана, а также руководители театров, актёры, драматурги и поклонники театра.

«У многих спектаклей, которые мы смотрели, проблемы со светом, проблемы со стенографией. Даже в очень дешёвых условиях можно сделать так, чтобы добиться большего успеха. Я думаю, об этом стоит задуматься. Для этого также не хватает критиков, которые бы каждый спектакль подробно обсуждали», - сказала она.

Она также отметила, что «плохо сыгранный патриотический спектакль - это антипатриотизм, он настраивает против идеи».

Елена Гуриева Фото Asia-Plus

Нехватка кадров

Участники круглого стола и эксперты назвали нехватку кадров одной из ключевых проблем таджикского театра. Было отмечено, что после ухода советских кадров, классифицированных кадров остается все меньше, а молодёжь «не воспитывается и не поддерживается».

«К сожалению, мы увидели не много режиссёров, которые имели режиссёрский почерк. Очень часто можно видеть, что роли распределили, развели по комнатам и попросили очень эмоционально всё это произнести», - подчеркнула Елена Гуриева.

Её слова поддержал и видный таджикский драматург, публицист Нур Табаров. Он отметил, что «если мы не сохраним то, что имеем сегодня, будет очень поздно».

«Мы оказались в очень плачевной ситуации, потеряли школу. Поэтому у нас нехватка режиссёров и нехватка кадров. Лет 5 назад мы хвастались, что пусть у нас и плохие возможности, но зато у нас актёрский потенциал. Но и этот потенциал исчерпан», - сказал Табаров.

На эту же тему высказался выпускник Государственного института искусств Таджикистана им. М. Турсунзаде Шахбоз Саидов, который жаловался, что в институт попадают непрофессиональные учителя, а некоторые дисциплины вообще не проводятся.

«Когда мы учились в институте, изучали плавание, но не было бассейна. Мы инструменты для грима в руках не держали. Некоторые уроки не проводилось, но мы получали пятёрки. Почему сегодня «каждый попавший» преподаёт в институте, а не Ортики Кодир, Фируз Касымов и другие великие актёры. Может надо поднять им зарплату?», - вопрошал Шахбоз Саидов.

Поддержка молодых

На заседании круглого стола также говорилось, что даже без соответствующей поддержки у молодых актеров Таджикистана большой потенциал

«В некоторых спектаклях студенты показывали уровень академического театра так, что актерам академтеатров стоит у них поучиться», - сказал еще один приглашенный член жюри фестиваля журналист Константин Спасков.

О поддержке молодых актёров сказал и актёр театра и кино Курбони Собир, который, в частности, попросил руководство Минкультуры поддержать коллектив «Нигохи нав».

«В последнее время, все достижения, которые мы имеем среди молодежи - воспитанники коллектива «Нигохи нав». Например, их фильмы получили более 10 международных наград. Почему Минкультуры и другие ведомства не поддерживают их?, никто из представителей театров и Минкультуры не посещает их спектакли. Насколько я знаю, их обвиняют, что они получают финансирование от зарубежных организаций. Ну, тогда сами финансируйте, чтобы они работали, а если нет, то хотя бы не мешайте им», - сказал Курбони Собир.

В свою очередь, арт-директор театрального коллектива «Нигохи нав» Далер Эмомали попросил замминистра поддержать Международный фестиваль молодежных театров «Нигохи нав» в 2020 году.

«Я прошу Вас в течение 5 дней фестиваля дать здание «Молодёжного театра» нам в аренду на бесплатной основе. Стыдно когда мы просим норвежские фонды дать нам денег для оплаты аренды театра. Разрешите нам поместить гостей фестиваля в гостинице «Фарханг» бесплатно. Также прошу, чтобы все театры обязали подготовить спектакли для этого фестиваля», - сказал Далер Эмомали.

Заместитель министра культуры Таджикистана Обид Одилзода обещал рассмотреть эти вопросы.

«Я предлагаю посидеть, обсудить и решить проблемы коллектива «Нигохи нав». Я очень рад и благодарю вас за дискуссию. Те проблемы, которые есть, мы должны решать совместно. Министерство или министр наедине не могут решать все проблемы. Я думаю, со временем все эти проблемы решатся, но нужно время», - отметил Обид Одилзода.

Сегодня в Таджикистане функционируют 17 театров, и 6 из них находятся в Душанбе.

Нехватка объявлений

А поклонники театра жалуются, что им трудно узнавать репертуар театров, нет объявлений о премьерах и спектаклях театров.

«Нигде нет объявлений о спектаклях. Мы сами ищем, узнаем время спектаклей. Были и такие случаи, когда приходили на спектакль, а нам говорили, что отменили и перевели на другое время», - сказал театрал Негматулло Махмадалиев.

Он предложил руководству министерства культуры улучшить финансирование театров, а компаниям и учреждениям выделять средства на развитие театра.

«В других странах, например в Узбекистане, министерства и акционерные общества поддерживают развитие театров. Почему бы у нас не предложить компаниям, крупным предприятиям и организациям вложиться в развитие театра?», - предложил Махмадалиев.

Трудно переоценить вклад театра в формирование социального капитала, вот почему поддержку театра правительством следует рассматривать скорее как капиталовложение, чем как расход, считают как сотрудники театров, так и его любители.

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