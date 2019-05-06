Пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко разместил в Сети фотографии бывших членов «Талибана» с георгиевскими лентами на официальном приеме, приуроченном ко Дню победы, передает ИА "Фергана".
Фотографию Ищенко опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» с подписью «талибы и георгиевские ленточки» и сам сфотографировался с бывшими террористами. Имена талибов дипломат не назвал.
Ищенко уточнил, что прием прошел в посольстве 4 мая, на него получили приглашения сотрудники афганских министерств и ведомств, видные политические и общественные деятели Афганистана, активные участники мирного процесса, «в том числе бывший функционер Движения талибов, а также представители иностранных дипмиссий и международных организаций».
«По прибытии всем гостям раздавались георгиевские ленточки», - написал дипломат.
Когда на этот пост обратили внимание журналисты, Ищенко заявил, что "бородатые люди на фото с георгиевскими ленточками давно уже не боевики", и скорректировал подпись к фотографии: «Бывшие талибы & георгиевская ленточка».
Георгиевские ленты раздаются гостям на дипломатических приемах во всех посольствах России по случаю Дня Победы.
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