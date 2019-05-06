Брат президента Ирана Хасана Рухани Хусейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению.

В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований.

«Этот человек (Хусейн Ферейдун) был оправдан в судебном порядке в отношении определенных обвинений, но в связи с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей», - заявил руководитель судебного департамента государственных служащих Хамид Реза Хоссейни, сообщает Elgezit.kg.

Подробностей (включая срок заключения) он не привел, ссылаясь на то, что вердикт еще может быть обжалован.

Хусейн Ферейдун был дипломатом и советником президента. В частности, он участвовал в переговорах по ядерной сделке Ирана несколько лет назад.

Брат президента был задержан в 2017 году. Позднее его освободили под залог (объем залога, как сообщалось, составил около $15 млн). Суд над ним и еще несколькими фигурантами, проходящими по делу, начался в феврале 2019 года.

В чем именно обвиняют Хусейна Ферейдуна, после его задержания не уточнялось (пресса отмечала, что речь шла о неких финансовых нарушениях).

Однако бывший вице-президент Ирана Хамид Багаи, который работал при прежнем президенте Махмуде Ахмадинеджаде, утверждал, что родственник Хасана Рухани получил миллионы долларов за то, чтобы устроить кого-то в совет директоров одного из крупнейших банков страны.

Ферейдун фигурировал и в скандале, связанном с завышением зарплат руководителям национальной страховой компании, передает Эхо Москвы. Брата президента Ирана также обвиняли в получении беспроцентных кредитов.

Младший брат иранского президента заявил о нарушениях в ходе расследования уголовного дела в отношении него. Он категорически отверг обвинения и намерен оспорить приговор иранского суда в вышестоящей инстанции.

Сторонники президента Рухани полагают, что дело против его брата – следствие борьбы за влияние религиозных консерваторов, в ведении которых находятся органы юстиции, и реформаторов, которых представляет иранский руководитель.

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