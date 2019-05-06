Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, передает ИА «Ховар».
«Глубоко опечален известием о чрезвычайном происшествии во время посадки пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, повлекшего за собой гибель десятков граждан, - говорится в послании. - Выражая Вам и всему дружественному народу России свои искренние соболезнования, прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших».
Напомним, по последним данным 41 человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек - 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Из выживших госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.
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