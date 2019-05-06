Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил озабоченность по поводу отставания по графику в реконструкции автодороги Душанбе-Бохтар.

В реализации проекта по реконструкции автодороги Душанбе – Бохтар (бывший Курган-Тюбе), к сожалению, имеются отставания от намеченного плана, сообщает Минтранс.

В связи с этим, премьер-министр во время ознакомления с ходом строительных работ поручил ускорить процесс реконструкции этой важной для страны дороги. Расулзода подчеркнул, что с действующими темпами работ невозможно будет сдать в эксплуатацию высококачественную дорогу в намеченные сроки.

Подрядчик объяснил отставание от графика неблагоприятными погодными условиями весной этого года, и уверил премьер-министра, что исправит все существующие недостатки в кратчайшие сроки, и, что уже приступил к асфальтированию некоторых участков дороги.

По данным Минтранса, в настоящее время реализуются 1-ая и 2-ая фаза проекта «Реконструкции автодороги Душанбе – Бохтар».

Подрядчиком проекта на первом этапе является китайская компания «Синьцзян Бейсин», а международным консультантом - германская компания «КОКС».

Первый этап предполагает реконструкцию 33-километрового участка этой дороги со строительством моста через реку Кофарниган. На реконструкцию этого участка выделено $96,3 млн, из которых освоено $27,7 млн.

Бюджет второго этапа проекта (протяженностью 39,6 км со строительством моста через реку Вахш) составляет $107,5 млн. Освоение средств составляет $11,7 млн.

Ожидается, что реконструкция автодороги Душанбе-Бохтар, общей протяженностью 82 километра, полностью завершится к 2023 году.

После реконструкции дорога превратится из третьей категории (автодорога обычного типа) в категорию «1-Б» (скоростная автодорога), отмечается в проектной документации.

Она будет представлять собой сдвоенную дорогу с асфальтобетонным покрытием шириной от 16 до 27 метров. На данный момент ширина этой дороги составляет до 12 метров.

Вдоль дороги будет установлено уличное освещение и система резервного энергопитания на основе солнечных батарей.

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