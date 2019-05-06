В середине апреля представительство Всемирного банка в Таджикистане и ОАХК «Барки Точик» опубликовали проект заключительной версии отчёта «Оценка экологических и социальных систем (сектор энергетика)». Отчёт не содержит наименование организации исполнителя (титульного листа), не указан список исполнителей, не включает резюме, и в нём нет введения.

По итогам отчёт ВБ призвал специалистов высказать своё мнение. В расширенном варианте читателям «АП» его предлагает таджикский инженер Камолидин Сирожидинов.

Неточно

Основная часть отчета начинается с краткой характеристики энергетической отрасли Таджикистана. Записано, что «энергетический сектор состоит из компании «Барки Точик», трёх независимых производителей электроэнергии и концессии в ГБАО, включающей производство и распределение электроэнергии». Далее упоминается наименование только двух независимых производителей электроэнергии (ГЭС Сангтуда-1 и Сангтуда-2). Что относится к третьему независимому производителю электроэнергии? Неизвестно…

Далее указано, что: «Барки Точик был в бедственном положении из-за: а) тарифов ниже уровня возмещения затрат». Такое утверждение, на мой взгляд, не соответствует действительности. Тарифы всегда были многократно выше уровня затрат на производство электроэнергии. Так, например, удельные затраты на производство электроэнергии по Нурекской ГЭС (основной производитель электроэнергии в Таджикистане) до недавнего времени никогда не превышало одного дирама за кВт. час.

А вот второй момент – б) является, на мой взгляд, истинной причиной неблагополучного положения дел в БТ. Здесь совершенно справедливо отмечается, что - «Финансовые проблемы «Барки Точик» также вызваны отсутствием планирования инвестиций и расходов и пробелами в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности. БТ также необходимо внедрить надлежащее планирование инвестиций и расходов на генерацию, передачу и распределение».

Далее, в отчете констатируется, что «200 тысяч человек (или 2,5% населения) не имеют доступа к электричеству. Однако, как нам известно, правительственные источники приводят совершенно другие цифры. Так, в опубликованном в конце прошлого - 2018 года правительственном «Национальном докладе о ходе реализации стратегических документов страны в контексте Целей устойчивого развития» отмечается, что «доля населения, имеющего доступ к электроэнергии, составляет 99,5%», то есть только всего 0,5 процента населения не имеют доступа к электричеству.

В начале же прошлого 2018 года, на пресс-конференции первый заместитель председателя БТ заявлял: «К настоящему времени порядка 710 кишлаков остаются не подключёнными к энергосистеме республики. Большая часть из указанных населённых пунктов приходится на Хатлонскую область. В большинстве селений проживает по 5-8 семей, а есть кишлаки, где всего 3-4 семьи». Также, по другим источникам известно, что в ГБАО только порядка 30 селений из более 400 пока не имеют электричества.

Исходя из изложенного можно утверждать, что приводимая в рассматриваемом отчете цифра: 200 тысяч человек без доступа к электричеству, является не точной, и вполне вероятно - завышенной. Энергохолдингу следует уточнить цифру.

Далее отмечается: «В целях улучшения финансового положения энергетического сектора правительство подготовило Программу финансового оздоровления Барки Точик, которая направлена на повышение операционной эффективности и финансового положения энергетической компании». Думаю, что «Программа финансового оздоровления БТ» это не что иное, как - санирование (система проводимых мероприятий по улучшению финансового положения компании с целью предотвращения его банкротства, - ред.).

Санируются обычно предприятия/компании, имеющие форму акционерного общества, каковым является и БТ. Санирование может проводиться самим предприятием или другими, более сильными в финансовом отношении компаниями, банками или государством. Наше правительство обратилось с запросом во Всемирный банк и к другим партнерам по развитию профинансировать «Программу финансового оздоровления БТ». Видимо ВБ принял запрос.

«Запланированный для Программы финансового оздоровления БТ инструмент финансирования, который будет поддерживаться Всемирным банком, - называется Программа для достижения результатов (ПДДР)» – так написано в отчете.

В рамках подготовки «Программы для достижения результатов» ВБ необходимо было в контурах её процедур завершить оценку экологических и социальных систем Программы. В рассматриваемом отчете подробно изложены результаты Оценки экологических и социальных систем (ОЭСС). Результаты интересные. Из четко изложенного текста в рамках системного подхода становятся понятными и ясными цели и задачи оценки. В целом – умный отчет.

К настоящему времени порядка 710 кишлаков остаются не подключёнными к энергосистеме республики Фото Asia-Plus

Неясно

Приводимые в «Описании программы» ключевые меры, которые поддержит Программа (ПДДР), по моему мнению, приемлемые для текущих условий функционирования БТ и его систем. Исключительно правильным является запись: «покупка электроэнергии от независимого поставщика электроэнергии Сангтуда-1 поможет избежать дефицита поставок». В настоящее время ГЭС Сангтуда-1 загружена со стороны ОАХК только на 42,6% от установленной мощности.

Также, заслуживает одобрения поддержка меры по «Экономически обоснованным и финансово приемлемым инвестициям в сектор». По мнению некоторых специалистов, в электроэнергетическом комплексе РТ имеет место избыток совокупной мощности связанный с переинвестированием в отрасли.

Другой ключевой мерой поддерживаемой Программой должно стать: «Сокращение финансовых затрат на производство, передачу и распределение электроэнергии» и «Улучшение эксплуатации и технического обслуживания систем и сетей подведомственных БТ».

Из текста отчета вытекает, что в Таджикистане принята и действует обширная нормативно-правовая база по экологическим аспектам Программы (ПДДР). Изложены и также хорошо проанализированы ключевые принятые и действующие нормативно-правовые акты РТ, касающиеся социальных аспектов Программы для достижения результатов. Достоянием общественности стало многое новое.

В окончательной версии отчета хотелось бы получить подробную информацию «О новой тарифной политике на электроэнергию, которая была утверждена правительством Таджикистана», о котором упоминается в отчете.

В отчете записано, что «компании по передаче и распределению электроэнергии останутся в госсобственности, но будут управляться Контрактами на управление (Операторами). Далее сказано: компании по передаче и распределению электроэнергии будут управляться частными операторами.

Здесь, в окончательной версии отчета необходимо внести предельную ясность. Частные операторы будут местными или международными, возможно совместными? Это ключевой аспект реструктуризации энергохолдинга. Преобразования должны осуществляться постепенно, финансово безболезненно, без резкого разрушения старой структуры, без подчинения, в первую очередь, коммерческим целям.

Безусловно, акцент на социальные (общественные) аспекты – наивысший приоритет Программы для достижения результатов! Это четко прослеживается из текста раздела «Оценка социальных систем», где обширно и развернуто, изложены социальные последствия (как положительные, так и отрицательные) дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию. Из изложенного вытекает, что при определении уровня тарифов на электроэнергию государством должно учитываться также их социально- экономическая значимость.

Текст раздела гласит следующее: «бедные домохозяйства в среднем (за год) тратят от 9 до 14 процентов дохода на оплату счетов за использование электроэнергии, что является самым высоким показателем в Европе и Центральной Азии. Это, несмотря на то, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане являются вторыми самыми низкими в регионе «Европа и Центральная Азия», а энергетическая эффективность остаётся на низком уровне».

Когда расходы на электроэнергию составляют большую долю бюджета семьи, то их способность платить за здравоохранение, образование, питание и тратить деньги на другие нужды уменьшается. Кроме того, за ежегодными средними платежами могут скрываться скачки цен, которые вызывают крайнюю нужду в месяц рамазан, когда бюджеты семей испытывают крайнее напряжение. Сокращение финансового бремени расходов на электроэнергию в бюджетах семьи во многих случаях привело бы к увеличению доходов семей.

Бездоказательно

Далее на мой взгляд бездоказательно, голословно и ошибочно пишется, что «поставки электроэнергии домохозяйствам по цене, которое не покрывает стоимость выработки и доставки до конечного потребителя, являются регрессивными, не полностью возмещают затраты», издержки производства и т.д.

Однако, нигде в отчете не приводятся какие-либо сведения о затратах по выработке, подаче и распределению электроэнергии. Какие же все-таки имеются в виду комплексные затраты, группы затрат, совокупность затрат? Что, по мнению авторов отчета входит в структуру затрат и в структуру цены на электроэнергию? Что является практической основой для установления уровня тарифов?

Надеемся в окончательной версии отчета получить ответы на эти и другие вопросы. Ведь, всем нам известно, что полная себестоимость (затраты), которые включают затраты на выработку, передачу и трансформации, распределение и реализацию (сбыт) электроэнергии в удельном выражении многократно ниже действующих тарифов на электроэнергию. Действующие тарифы перекрывают затраты на производство.

Почему же тогда финансовая жизнеспособность БТ не обеспечивается? В чем кроются причины? Возможно, одной из главных причин помимо проблемы собираемости является инфляция и обесценение местной валюты, а не «низкие тарифы»?

К примеру, согласно данным таблицы №3 отчета, за период 2013-2018 годы (5 лет) тариф для населения возрос на 76%, при этом, несмотря на это повышение, по моим расчетам тариф за киловатт-час в долларовом эквиваленте снизился. Было более 2 центов за квт. час стало меньше.

Это таблица ярко иллюстрирует не постоянство, не стабильность и не устойчивость системы тарифа на электроэнергию. Более того, в таблице №3 не приводятся удельные полные фактические затраты БТ, чтобы сравнить и убедиться в том, что действующие тарифы действительно полностью не возмещают затраты.

Компетентные власти несут ответственность за обеспечение справедливости и оправданности (правомерности) тарифов на электроэнергию. К большому сожалению, у нас тарифы очень часто пересматриваются в сторону повышения, особенно бытовой тариф. Но они должны пересматриваться только в связи с изменениями условий производства и реализации электроэнергии.

Поскольку спрос на электроэнергию не удовлетворяется в холодный период года в полной мере (потребление сознательно ограничивается в целях экономии), возможно, потому и определяется повышенный уровень тарифов.

К тому же, для разгрузки источников питания (ГЭС), в часы, сутки сезона пик (холодный период года) бытовые потребители служат в качестве так называемых «потребителей-регуляторов», которые, по мнению БТ без существенного ущерба для себя допускают перерывы или ограничения в потреблении электроэнергии. При этом не принимается во внимание факт ухудшения жизненных условий населения (социальный ущерб).

Но есть идеи

Возможно, эффективнее в дальнейшем внедрять «блок -тарифы». Это система тарификации, при которой цена возрастает каждый раз после расходования определённого порогового объёма. Число порогов, подлежащих дополнительной оплате, как и шаг увеличения цены, должны быть разными. Блок тарифы способствуют достижению целого ряда целей государственной политики, политики ВБ и БТ.

Низкие тарифы на минимальное расходование электроэнергии призваны сделать энергоснабжение доступным (социальный тариф или тариф жизнеобеспечения), но при использовании больших объемов расценки резко должны возрастать. Большие объёмы должны позволить «Барки Точик» увеличить эффективность энергоснабжения, препятствуя чрезмерному расходованию электроэнергии, и мобилизовать доход для покрытия расходов.

Таким образом, блок тарифы создают потенциал для выравнивания доходов соответственно затратам, выстраивают твердую финансовую модель и в то же время удовлетворяют основные потребности населения в электроэнергии по цене не слишком выше себестоимости и технического обслуживания.

Размер исходной ставки и надбавок за большие объемы варьируется. Надбавки не должны быть особенно велики, цена должна увеличиваться весьма умеренно. При нормальных условиях возрастающие блок тарифы способствуют увеличению доступности электроэнергии и равенству в энергоснабжении.

Активная роль такого тарифа будет проявляться особенно в её стимулирующей функции – поощрительном или сдерживающем воздействии тарифа на потребление электроэнергии.

Возможно, также стоит подумать нам о целесообразности внедрении так называемой системы «поясных тарифов». В советский период в горных районах Таджикистана стоимость электроэнергии для населения составляло 1копейка за кВт. час, а в других частях, в том числе в городе Душанбе 4 копейки/кВт, час.

В целом, по моему глубокому убеждению, действующие тарифы обеспечивают полное возмещение затрат на производство, подачу и распределение электроэнергии, затраты на техническое обслуживание и ремонт, содержание аппарата управления и получение прибыли, достаточной для расчётов с государственным бюджетом и оплаты процентов за кредиты, а также для развития.

В отчете по непонятным причинам сказано, что «косвенные воздействия с ростом цен на электроэнергию на ценообразование других товаров и услуг, не рассматриваются». Почему?

Многолетние наблюдения показывают, что с ростом цен на электроэнергию цены на работы, товары и услуги, как правило, повышаются. Особенно на хлеб! Иногда, в зависимости от регионов косвенное отрицательное воздействие наравне или превалирует над прямым воздействием от повышения стоимости электроэнергии.

Кроме того, надо учесть, что покупательная сила местной валюты – сомони не единая, по отдельным регионам она разная. На эти аспекты необходимо обратить внимание в заключительном отчете.

В целом социальный раздел хорошо разработан, хотя и недостаточно всесторонне, без тщательного анализа социально-экономической структуры общества. В последующем необходимо равномерно и достаточно полно изложить все аспекты сложного круга проблем, связанных с социальными аспектами, с общественным строем.

И еще! В отчете совершенно справедливо отмечается что: «…в рамках ОЭСС, рекомендуется также оценить целесообразность альтернативных мер по смягчению последствий, таких как льготный тариф для малоимущих (тариф на электроэнергию для жизненно важных нужд)».

Это – социальный тариф, о котором я и говорил выше.

В целом по выводам Отчета «Общий уровень экологического и социального риска оценивается в качестве высокого». Следовательно, поиск более смягчающих мер и путей, должен быть продолжен.

Ну а что же даст людям осуществление этой Программы? Отчет говорит что будет - надёжность электроснабжения при значительно повышенных тарифах.

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