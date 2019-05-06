Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево.
Одной из версий стала «недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта».
Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.
Как пишет Медуза, у сгоревшего самолета Superjet ранее был зафиксирован только один серьезный технический сбой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в авиационной промышленности.
В январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но тогда полет завершился благополучно, рассказал собеседник «Коммерсанта». Он не уточнил детали инцидента.
По словам источника издания, сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан «Аэрофлоту» в сентябре 2017 года. Он имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.
Самолеты Superjet в авиационной отрасли известны частыми неисправностями, обычно связанными с двигателями. Но до этого с ними произошла только одна катастрофа с человеческими жертвами. В мае 2012 года Superjet, выполнявший показательный полет в Индонезии, врезался в склон горы. На борту самолета находились 45 человек, все они погибли. Причиной крушения назвали ошибки пилотов и диспетчеров.
В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся лайнер SSJ-100, следовавший в Мурманск. На борту находились 78 человек, среди них трое детей и пятеро членов экипажа. Выбраться из охваченного огнем лайнера удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Следственный комитет опубликовал видео со сгоревшим в Шереметьево самолетом Sukhoi Superjet 100.
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Ибод10 часов назад
Следственный комитет рассматривает.....
Думаю, правильнее СК России. Вы же пишите из Таджикистана, если даже вы российское СМИ