С 7 мая таджикистанцы смогут проверить статус своей заявки на розыгрыш «грин-карты», регистрация которой началась 4 октября 2018 года. Каждый год почти 30 тысяч граждан Таджикистана заполняют анкету «грин-карт» в надежде получить вид на жительство в США.
По данным посольства США в Душанбе, с 2014 по 2018 годы свыше 115 тысяч граждан Таджикистана подали заявки на лотерею; из них случайным образом были отобраны 3 тысячи человек.
В наших карточках вы можете узнать, где и как можно проверить результаты, как не поддаться на призывы мошенников и как подготовить документы в случае выигрыша.
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