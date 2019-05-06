Ровно 10 лет назад, 6 мая 2009 года, был подписан Указ президента Таджикистана о создании в Душанбе Филиала одного из старейших и ведущих учебных заведений мира - Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Об Университете, об отличительных его особенностях и достижениях рассказывает исполнительный директор филиала МГУ в Душанбе, кандидат физико-математических наук, доцент Сайъло Мирзоев.

- По каким специальностям готовят кадры в Филиале Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова?

- В Филиале МГУ готовят специалистов актуальных на сегодняшний день направлений по гуманитарным и точным наукам. На гуманитарном направлении студенты обучаются по таким специальностям, как лингвистика, международные отношения (дипломатия), а также государственное и муниципальное управление. Естественные науки представлены в нашем вузе по специальностям инженер-программист, инженерная геология и нанотехнологии.

Сайъло Мирзоев, исполнительный директор филиала МГУ в Душанбе. Asia-Plus

- По какой программе проходят занятия в вашем вузе? В чем отличие программы Филиала от программы университета в Москве?

- Занятия проходят по учебным планам, утвержденным Ректором МГУ и составленным по единым стандартам Министерства образования и науки Российской Федерации. Преподавание в Филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в Душанбе ведется на основе фундаментальных научных исследований. Единственное отличие нашей программы – включение в нее предметов «История Таджикистана» и «Таджикский язык».

- В чем отличительная особенность Филиала МГУ от других вузов республики?

- Одной из отличительных особенностей Филиала Московского госуниверситета является то, что предметы по основным специальностям ведут преподаватели Московского университета, среди которых много ученых, имеющих ученые степени докторов или кандидатов наук.

Преподавание ведется по особому вахтовому методу. Ежегодно в Душанбе из Москвы приезжают до 250 преподавателей МГУ. Также 30 процентов преподавательского состава составляют лучшие и опытные преподаватели Таджикистана. Все занятия проводятся на русском языке.

Другой немаловажной особенностью Филиала является возможность обучения в течение заключительного полугодия и защиты дипломных работ в стенах самого университета в Москве. То есть, диплом выпускника нашего Филиала ничем не отличается от диплома выпускника Московского университета.

Филиал МГУ им.Ломоносова В церемонии открытия здания Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и ректор МГУ, академик В. А. Садовничий. Июль, 2010 год.

- Из чего состоит учебная инфраструктура вуза?

- Для сотрудников и студентов Филиала созданы все необходимые условия. Наряду с другими подразделениями в структуру Филиала была включена Научная библиотека, отвечающая всем современным требованиям. В 2010 году электронная библиотека Филиала получила доступ к электронной библиотеке Московского университета, и мировая сеть связала компьютеры библиотеки Филиала с библиотекой МГУ.

Основным богатством фонда, безусловно, являются новейшие классические университетские учебники, изданные МГУ. В фонде также имеются зарубежные издания, справочная литература, документы на электронных носителях.

Также в Филиале функционируют химические, физические, геологические научные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, четыре зала, оснащенные современными техническими средствами обучения. Для производственной практики будущих молодых геологов созданы все условия в полевом лагере в горном поселке Зидди.

В 2015 году сдана в эксплуатацию спортивная площадка, а также тренажёрный зал, которые соответствуют самым высоким стандартам.

С 2009-2010 учебного года в Филиале функционируют специализированные подготовительные курсы по всем направлениям.

Филиал МГУ им.Ломоносова В церемонии открытия здания Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и ректор МГУ, академик В. А. Садовничий. Июль, 2010 год.

- Много желающих поступить в Филиал МГУ?

- Да, много. Годовой план приема в наш вуз – 162 человека. А документы для поступления в МГУ сдали 2013 абитуриента. Так, скажем, на специальность «международные отношения» на 1 место приходится по 30 абитуриентов.

- Обучение проводится на платной основе? Можете назвать стоимость обучения за год?

- По гуманитарным специальностям у нас имеются и бюджетные и контрактные (договорные) группы. В контрактных группах стоимость обучения – до 15 тысяч сомони при том, что годовой расход на одного студента составляет 24 тысяч сомони. По техническим специальностям обучение на бюджетной основе, то есть бесплатно.

- Каков порядок приема экзаменов в ваш вуз?

- Тут тоже есть свои особенности. Помимо сдачи экзаменов в Тестовом центре, абитуриенты, выбравшие, в том числе, и наш вуз, сдают экзамены в Филиале МГУ по русскому языку и выбранной специальности. Приемные экзамены в Филиале принимаются комиссией, созданной приказом Ректора Московского МГУ, в которую входят преподаватели данного вуза. Лишь успешно сдавшие все экзамены могут стать студентами нашего вуза.

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