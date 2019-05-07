Мэр города Душанбе Рустам Эмомали поручил столичным ресторанам оказывать полноценный сервис гостям города Душанбе, несмотря на священный месяц Рамазан, сообщает пресс-служба мэрии.

Данное поручение было дано с учётом увеличения потока туристов, посещающих таджикскую столицу, отмечается в сообщении на сайте столичной администрации.

«Согласно поручению, рестораны в священный месяц Рамазан должны открывать свои двери не позднее 11:00, регулярно работать и оказывать полноценный сервис посетителям», - сообщает пресс-служба.

В случае невыполнения этого требования будут приняты соответствующие меры в отношении владельцев ресторанов, отмечается в сообщении.

В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан начался 6 мая.

В связи с постом многие кафе, рестораны и чайханы страны днём не работают. Они открываются только вечером и принимают заказы на Ифтар.

По словам владельцев, открывать рестораны днём - не выгодно, так как большинство жителей держат пост и днём количество посетителей уменьшается.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан: в этом году это будет 6 июня.

Все для туристов

По данным Комитета по развитию туризма, в первом квартале этого года Таджикистана посетили свыше 215 тысяч иностранных туристов.

Глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода накануне сообщил депутатам нижней палаты парламента республики, что туристический сезон в республике начинается в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

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