Действующий президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в генеральную прокуратуру страны. Об этом пишет Медуза со ссылкой на «Украинские новости».

По словам собеседника издания, Порошенко хотят допросить «по делам о преступлениях против евромайдановцев».

Как уточнил «Интерфаксу» начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, это будет уже второй допрос главы государства в рамках расследования этих уголовных дел. Порошенко вызван в качестве свидетеля, уточнил он.

Допрос состоится в 10 утра 7 мая.

В предыдущий раз Порошенко допрашивали в ноябре 2016 года. Он не стал подписывать протокол допроса.

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