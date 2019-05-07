В городе Бохтаре завершился конкурс для молодых предпринимателей «StartUp Чойхона VII». В нем приняли участие 45 команд. По итогам конкурса были выбраны три проекта, которые будут поддержаны в реализации.

Проводимый конкурс для молодых предпринимателей «StartUp Чойхона VII» в Бохтаре в конце апреля завершился довольно успешно. 45 команд выступили со своими бизнес-идеями, и все проекты имели актуальность, перспективу роста и масштабирования. В нем приняли участие молодые люди из городов Бохтар, Куляб, районов Кушониён, Фархор, Шаартус, Ховалинг, Кубодиён и др.

Самым приятным и удивительным был тот фактор, что участники, которые конкурировали между собой, стараясь выделиться, одновременно поддерживали и помогали друг другу в разработке бизнес-идей и презентаций. И несмотря на то, что все участники были из разных регионов Хатлонской области, и каждый боролся за свой проект, между участниками чувствовался командный дух, и была очень дружеская атмосфера.

Команда «StartUp Чойхона»

В конкурсе участвовали молодые люди разных возрастов, от старшеклассников до преподавателей и действующих предпринимателей, которые очень ответственно отнеслись к своим проектам, учли каждую деталь жизненного цикла бизнеса, а креативный и творческий подход к подаче своих идей не давали жюри ни на минуту отвлечься.

По итогам участники были награждены подарками от партнеров. А в тройку победителей вошли следующие проекты:

1. Проект «AJ» по производству мини-автомобилей. Автор идеи Джамолиддин Ашуров из Фархорского района.

2. Проект «Атласин», направленный на украшение ручек и карандашей. Автор идеи Барфакзода Фазилатмох, студентка второго курса Кулябского госуниверситета.

3. Проект «ZabonDon», направленный на содействие в обучении иностранных языков через мессенджеры. Автор проекта Умед Рахимов, учащийся 11-го класса гимназии №3 города Кушониён.

Команда «StartUp Чойхона»

Партнерами инициативы выступили Программа развития ООН, хукумат Хатлонской области, Госучреждение «Формирования и развития предпринимательства Таджикистана», Кулябский госуниверситет имени А. Рудаки, Клуб молодых предпринимателей Таджикистана, Accelerate Prosperity, проект «StartupStan» и другие.

«Инициатива, которая поможет остаться на родине»

Умед Зиёдалиев, предприниматель и автор проекта «Babyland», имеет два своих развивающихся бизнесов. «Возможность принять участие в «StartUp Чойхона VII» с новым проектом пробудила во мне новое желание создать еще один бизнес, но уже для детей и их здорового, умственного и физического развития. Однажды прогуливаясь по улицам Шаартуза, увидел, как мой ребёнок играет с другими детьми в песке и грязи. Вот тогда-то и пришла идея проекта «Babyland», который предполагает создание развлекательно игровой площадки для детей.

Выступив со своей идеей среди 45 участников, не ожидал, что мой проект так сразу одобрят и пропустят на акселерацию, где участвуя дальше, могу получить финансирование моего проекта. Я очень рад, что есть такая возможность как «StartUp Чойхона». Спасибо всем организаторам и инициаторам этого проекта», - поделился впечатлениями Умед.

Команда «StartUp Чойхона»

Фазилатмо Барфакзода, автор идеи «Атласин», принял участие ради любопытства и попытки перебороть страх публичных выступлений. По словам девушки, ее идея просто и практически не требует никаких затрат. «Получить в подарок ноутбук от организаторов для меня было очень приятно и неожиданно. Теперь уж точно буду выпускать ручки и карандаши с национальными орнаментами», - говорит Фазилатмо.

Команда «StartUp Чойхона»

Один из участников, который не стал называть свое имя, говорит, что до участия на «StartUp Чойхона VII» планировал после окончания ВУЗа поехать на заработки в Россию. «Но в день питча я понял, что оказывается, нас окружают миллионы возможностей, которых я раньше не замечал. Я не ожидал, что мой проект будет настолько интересным членам жюри и аудитории. Теперь я собираюсь остаться в своей стране и заниматься предпринимательством», - рассказывает участник.

Далер Гуфронов, руководитель региональных программ Госучреждения «Формирования и развития предпринимательства Таджикистана», отмечает, что на примере конкурса «Чойхона VII» была отмечена настоящая динамика развития предпринимательской экосистемы в конкретном регионе.

«Еще в 2017 году в рамках проекта «StartUp Challenge» мы провели серию бизнес-тренингов в Хатлонской области, и тогда это была посевная стадия стартап-инициатив в регионах. В 2018 году мы также были частью конкурса «StartUp Чойхона IV», который впервые проводился в Хатлоне.

Тогда мы выявили, что рынок стартап-идей, и тем более проектов, все еще является очень «зеленным». Но уже 27 апреля молодые предприниматели Хатлона смогли нас реально удивить. Мы заметили несколько энтузиастов, которые были готовы сделать вызов рынку товаров и услуг новыми бизнес-проектами. Среди них даже был изобретатель автомобилей, было особо интересно посмотреть, как он записал видео своего тест-драйва для участников конкурса», - рассказывает Далер.

По его словам, его удивили очень креативные ребята, которые выступили с нестандартными питчами, и с точки зрения креативности они далеко превзошли участников прежних конкурсов из Душанбе и Худжанда.

«В рамках деятельности нашего учреждения в этом году мы больше фокусируемся на развитии предпринимательских инициатив в регионах республики, где проводим комплексные интенсивные курсы для начинающих и действующих предпринимателей», - сказал Далер Гуфронов.

Фируз Саидхаджаев, Старший специалист по экономическому развитию ПРООН в Таджикистане, отметил, что инициатива StartUp Чойхона является уникальной платформой, объединяющей различных партнеров и направленный на развитие знаний и навыков молодежи по предпринимательству.

«Отрадно, что с каждым годом реализации инициатива качество представляемых проектов молодежи лучше, что является одним из основных индикаторов развития навыков молодежи по предпринимательству в стране. Радует тот факт, что девочки из различных районов Хатлонской области приняли активное участие на данном мероприятии, - сказал Фируз Саидхаджаев.

Мы надеемся, что эта инициатива поможет построить функционирующую экосистему для стартапов в Таджикистане. Со дня запуска инициативы с ноября 2016 года 220 молодых людей представили свои бизнес-идеи в 7 мероприятиях инициативы, 15 из них запустили свой бизнес. В разные годы призерами и победителями инициативы были Абдурахмон Абдурашидов, основатель приложения Дуруд, Икбол Темирходжаев, молодой разработчик и основатель проекта «Доно», и многие другие талантливые молодые люди.