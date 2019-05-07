Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает расширять розничную сеть в Хатлонской области. Для удобства абонентов открыты еще четыре фирменных салона. Это позволит оператору ежедневно обслуживать на несколько тысяч посетителей больше.

Новые фирменные салоны ждут абонентов компании в городе Бохтар на ул. Дж. Руми, 2 и рынке Фаровон, а также в районе Яван на ул. А. Джоми и в кишлаке А. Навои джамоата Хаёти нав.

В новых розничных точках можно получить сервис такого же уровня, как и в столице республики: консультанты помогут решить любые телеком-вопросы от подключения к сети и замены SIM-карт до настройки высокотехнологичных мобильных гаджетов.

«Все больше наших клиентов пользуются сервисами самообслуживания, но многим по-прежнему удобно решать «мобильные» вопросы в фирменных салонах. В значительной мере это объясняется тем, как мы готовим консультантов розницы: это не просто очень компетентные специалисты, это люди, с которыми приятно общаться. Кроме того, наши салоны всегда расположены в легко доступных местах – возле центральных рынков, крупных торговых центров, важных административных зданий. Каждая новая точка становится местом, куда приходят тысячи наших абонентов, чтобы получить качественный сервис и позитивные эмоции», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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