Эксперты ряда учреждений ООН совместно с представителями правительств восьми стран Центральной Азии и Кавказа неделю назад рассмотрели важные аспекты решения одной из наиболее острых проблемы в сфере здравоохранения: сосуществование недостаточного питания, дефицита питательных микроэлементов, избыточного веса и ожирения.
Дискуссии были сосредоточены на срочной необходимости разработки такого подхода, при котором продовольственные системы смогут обеспечить разнообразный и питательный рацион питания для детей и подростков, сообщает представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Региональная платформа по развитию потенциала в области питания и партнерства была запущена в 2018 при поддержке ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программы с тем, чтобы содействовать лучшему пониманию продовольственных систем и управления сферой питания, а также пропагандировать увеличение инвестиций в этой области. Странами-участницами являются Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Состоявшийся в рамках этой платформы симпозиум по устойчивым продовольственным системам для обеспечения здорового питания детей, прошедший 24–26 апреля в Нур-Султане, был посвящен устойчивым продовольственным системам, управлению сферой питания и важности финансирования и поощрения инвестиций в области детского питания. Участники рассмотрели проделанную в этих сферах работу и определили приоритеты на 2019 год.
В мероприятии также приняла участие группа детей младшего возраста и их матерей, которые еще раз подтвердили потребность в наличии достоверной и удобной для пользователей информации по вопросам питания.
“Платформа является уникальным форумом для всех этих стран. Она позволяет с помощью соответствующих учреждений ООН следить за выполнением глобальных обязательств в области питания, включая Цели устойчивого развития”, - сказала Стинеке Оенема, координатор Постоянного комитета ООН по вопросам питания.
Большинство стран имеют национальные стратегии в области питания, но для успешного осуществления этих стратегий необходимо укрепить национальный потенциал. Одна из задач платформы - служить катализатором деятельности в область питания путем повышения осведомленности, пропаганды инвестирования в области питания, создания сети “Чемпионы питания” и укрепления общерегионального сотрудничества.
Страны-участницы признали необходимость укрепления основанной на фактических данных политики и программ в области питания, включая сбор данных о потреблении продовольствия и создание руководящих принципов правильного питания.
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