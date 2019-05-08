АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 МАЯ 2019 ГОДА
- В театре оперы и балета имени Айни состоится торжественный концерт, посвященный Великой отечественной войне. Начало в 17.00
- В Душанбе продолжается Международный теннисный турнир Tajikistan open
- Состоятся несколько отборочных матчей Кубка Таджикистана по футболу.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 МАЯ
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
1945 - В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне.
1967 - В Москве у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 МАЯ
1912-1943 – Родился Герои Советского Союза Саидкул Турдиев.
1916-1998 – Родился литературовед, доктор филологических наук Амирбек Абибов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.
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