Столичная мэрия дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», сообщили «АП» в российском Центре науки и культуры в городе Душанбе.

Торжественное мероприятие начнётся утром 9 мая в 10:00 часов, сбор участников у Кукольного театра.

«Шествие завершится в Парке победы. Главный смысл «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну. Приглашаем принять участие всех желающих», - отметили в РЦНК.

В ходе акции желающие проходят по улице праздничным шествием, держа в руках фотографии своих родственников, друзей, однополчан, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, боролись за жизнь в концлагерях.

Напомним, что желающие также могут получить Георгиевскую ленту в Российских Центрах науки и культуры абсолютно бесплатно. В Душанбе центр находится по ул.Турсунзаде, 28 и в городе Худжанд на пр. Исмоили Сомони, 52.

В прошлом году в Таджикистане, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся, а столичные власти не препятствовали этому.

Тогда около 500 жителей столицы собрались в районе пивзавода и прошли маршем до самого парка Победы. Они возложили цветы у Вечного огня в память о погибших в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветерана ВОВ. Ветераны, проживающие в городе Душанбе, в преддверии Дня Победы получат из резервного фонда председателя столицы единовременную денежную премию в размере 1 500 сомони. В прошлом году каждому участнику Великой Отечественной войны от имени президента Таджикистана было выделено по 1500 сомони.

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