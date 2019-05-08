Доходы государственного бюджета в 2020 году запланированы в размере около 26,2 млрд сомони, говорится в прогнозах финансового ведомства. Это на 10,5% или почти на 2,5 млрд сомони больше объема бюджета нынешнего года.

В частности, более 19,3 млрд планируется получить за счет текущих доходов, более 1,6 млрд – за счет специальных средств, около 5,2 млрд – за счет кредитов и грантов.

Расходы бюджета в будущем году запланированы в размере 26,5 млрд сомони, что на 9,5% больше показателя бюджета 2019 года.

Порядка 43,1% расходов бюджета в будущем году планируется направить на социальные сферы, 17,2% - образование, 15,2% - социальную защиту, 6,8% - здравоохранение, 3,8% - культуру и спорта.

ВВП в будущем году прогнозируется в размере 82,7 млрд, дефицит бюджета - на уровне 0,5% ВВП, инфляция – на уровне 6,8%, курс национальной валюты к доллару США – 10 к 1.

Отметим, что ежегодно разработка бюджета на следующий год завершается к сентябрю. После одобрения правительством параметров бюджета, он направляется на рассмотрение нижней палаты парламента республики. Парламент обычно принимает бюджет на следующий год в середине ноября.

Доход бюджета на 2019 год за счет всех источников финансирования установлен в сумме около 23,8 млрд сомони, а расходы – более 24,1 млрд сомони.

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