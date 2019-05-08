Цены на мясо в Таджикистане повышаются из-за дороговизны кормов для скота и недоступности пастбищных земель для животноводов.

Каждый год в дни Рамазана людей интересует вопрос, почему цены на мясо скачут вверх? В нынешнем году цена на говядину в некоторых мясных лавках повысилась до 45-50 сомони за килограмм. За 40 сомони теперь можно купить мясо лишь только низкого качества.

Торговцы говорят, что цены повысились потому, что в дни Рамазана повышается спрос на мясо, которого просто не хватает.

А специалисты считают, что на стоимость влияют взаимоотношения владельцев пастбищ и скота.

Люди, которые держат дома животных, жалуются, что у нх нет доступа к пастбищам, их владельцы берут большие деньги за выпас скота на их территории.

По данным министерства сельского хозяйства, вся площадь пастбищ Таджикистана составляет 3,8 млн га, более 70% которых находятся в руках общественных и фермерских хозяйств. Они, в основном, зарабатывают передачей пастбищ в аренду.

«Мясной рынок Таджикистана малопривлекателен, поскольку вложить в него придется большие деньги, а окупаемость в животноводстве составляет не менее 10 лет, а если нет своей земли, то вообще эта сфера оказывается убыточной для инвестора, - считает фермер Тургун Обидов. – Поэтому владельцам больших пастбищ выгодно заработать, отдав земли в аренду, чем развивать животноводство».

Фото rfe/rl.org

Мясо в Таджикистане производят, в основном, домохозяйства. По последним данным Агентства по статистике, более 93% крупного и 82% мелкого рогатого скота выращивается в частном секторе.

Из произведенного в Таджикистане в 2018 году 262 тыс. тонн мяса, 247 тыс. тонн приходится на долю частного сектора.

«В условиях, когда пастбища находятся в одних руках, а скот в других, себестоимость содержания животных повышается в разы. К тому же хозяева пастбищ год за годом повышают цены на аренду земель для выпаса скота», - говорит Обидов.

Кроме этого, по словам производителей мяса, все земли, на которых можно вырастить кормовые растения для скота, также находятся в руках общественных и фермерских хозяйств.

Они не занимаются животноводством, поэтому не сеют кормовые злаки, в итоге Таджикистан импортирует корм из-за рубежа. Все это отражается на себестоимости мяса, так как содержание скота становится нерентабельным, говорят они.

Население, держащее скот, вынуждено продавать дороже, иначе производство говядины себя никак не оправдает.

«Пока государство административными рычагами старается удерживать цены на продукты животноводства, рыночные законы берут свое», - считает эксперт, зоотехник Абдулло Дусматов.

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