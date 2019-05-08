На создание танка ушло три года

Уроженец Таджикистана Мухаммадшариф Джалилов в Туле своими руками смастерил деревянный танк в натуральную величину. Он мечтает проехать на нем по улицам Тулы, а потом подарить президенту России Владимиру Путину.

Мухаммадшариф живет в Туле уже 7 лет. Он приехал в город мастеров из Таджикистана, где Джалиловы – это целая династия плотников, сообщает «Тульские новости»

Мухаммадшариф внутри созданного им танка Фото mk.tula.ru

На изготовление танка у него ушло три года, а на материалы он потратил около полумиллиона рублей. Говорит, что одного клея закупил почти тонну. Больше всего пришлось «повозиться» с гусеницами и колесами.

При этом, по словам мастера, он не использовал при работе никаких чертежей и лишь однажды съездил в Могилевский сквер Тулы измерить колеса танка.

Танк способен двигаться, правда, для этого используются не декоративные деревянные, а настоящие колеса, находящиеся под корпусом. Для того чтобы танк «зарычал» и поехал, пришлось «вызывать» дядю, который работает в Ленинградской области и имеет опыт.

На данный момент танк готов, остались последние штрихи. Мухаммадшариф мечтает прокатиться по улицам Тулы под песни военных лет.

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«Для этого необходимо организовать безопасное движение танка, и парень просит помощи у администрации Тулы и Госавтоинспекции», - пишет издание.

Также у мастеров была мысль подарить Т-34 Владимиру Путину в знак дружбы России и Таджикистана.

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