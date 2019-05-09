События Великой Отечественной войны остались в далёком прошлом, и тех, кто погиб на полях сражений, уже не вернуть. Однако память об их подвиге продолжает жить в названиях улиц, мемориалов и памятников архитектуры многих населённых пунктов Таджикистана.

Сегодня весь Таджикистан отмечает День Победы. В городах республики пройдут всевозможные праздничные мероприятия: чествование ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны, праздничные концерты. Традиционным обрядом в этот день также является возложение цветов и венков к памятникам, обелискам и табличкам, посвященным героям и жертвам Великой Отечественной войны.

Именно такие знаки Победы в Душанбе решила "обойти" редакция "Азия-Плюс".

1 /10 Один из самых главных и известных мемориалов Победы, не только в Душанбе, но и в стране – мемориальный комплекс и огонь Вечной славы павшим воинам, в нагорном парке Победы. Возле архитектурного ансамбля проходят торжественные и официальные мероприятия, связанные с памятными событиями и датами Великой Отечественной войны.

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