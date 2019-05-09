Агарков Гавриил Дмитриевич

"Мой дедушка Агарков Гавриил Дмитриевич начал военную карьеру под Халхин-Голом, где Советские войска противостояли японцам. После этой военной операции и умелому командованию переправами танковых рядов через реку он был лично представлен к награде и званию майора. Звезды по рассказам деда он "обмыл" в ставке Жукова. Именно эти воспоминания я с детства слышал каждый раз, когда деда приглашали на школьные утренники и когда дети приходили с классом к нам домой. Дальше даже я мало что слышал. Для меня ребенка слова контразведка, СМЕРШ, прикрытие мало что значили. Дед встретил победу в звании подполковника и замкома ТуркВО. Моя бабушка Агаркова Екатерина Григорьевна была классической женой полка, которая была всегда с мужем, куда бы его не отправили. Родилась в Туркменской ССР. Во время войны трудилась в тылу помогая советской армии побеждать врага. Работала связистом. Далее были российские города, потом был Казахстан, где родилась моя мама. И только в 1957 году семья приехала в солнечный Душанбе. Поселились в домах барачного типа, на месте которых сейчас стоит национальная библиотека. Дедушку отправили готовить кадров в ТСХИ (нынешний Аграрный универсистет) на военную кафедру. Я все детство провел там и лично видел как уже давнишние выпускники в первых числах мая в обязательном порядке приходили с поздравлениями. В советские годы именно военная кафедра Сельхозуниверситета была самой передовой в стране. Деду много раз предлагали ее возглавить, но видимо он понимал, что лучше передавать бесценный опыт, чем заниматься бюрократией. А передавать было что. Лекции по тактической подготовке, контратакам и контнаступлениям. Разведка и контразведка. Он табельной оружие сдал только в 90м. А на кафедру ходил до 2004 года. Тогда ему было 88 лет! И я буду всегда помнить и гордиться своим Великим для меня Дедом, который 9 мая будет в строю в "полку"! И передам вечную память своим детям!"