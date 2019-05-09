Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает со ссылкой на «Интерфакс» Медуза.

Об отмене воздушной части парада в эфире Первого канала сообщил журналист, находящийся на Спасской башне Кремля. Здесь расположен пункт управления полетами. Самолеты возвращаются в пункты базирования.

Над городом должны были пролететь символические 74 — по числу победных лет — самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

9 мая в Москве должны были провести разгон облаков с помощью десяти самолетов, чтобы улучшить погодные условия.

В 2019 году на мероприятия по метеозащите Москвы заложено 410 миллионов рублей. В эту сумму входит обеспечение метеоусловий в День Победы, в День России и в День города.

В последний раз воздушную часть парада Победы отменяли в 2017 году. При этом тогда Минобороны опубликовало фотографию пилотажной группы, пролетающей над Красной площадью во время парада Победы.

Парад, начавшийся на Красной площади в 10:00, принял министр обороны России Сергей Шойгу. На параде присутствовал президент Владимир Путин. Выступая с речью, он подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и Россия будет делать все,« чтобы обеспечить военный потенциал страны», пишет Лента.ру.

По брусчатке Красной площади прошли 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооруженных сил, Росгвардию, другие силовые структуры, в общей сложности порядка 13 тысяч человек.

Более 130 единиц современной боевой техники прошли в составе механизированной колонны. Первым на брусчатку выехал танк Т-34, за ним последовали бронеавтомобили «Тайфун», боевые машины пехоты «Курганец», бронетранспортеры «Бумеранг», а также танки Т-14 «Армата» и Т-72Б3 и в пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».