Около тысячи таджикистанцев прошли сегодня маршем в Душанбе в рамках акции «Бесмертный полк».
Они несли портреты дедов и прадедов – фронтовиков, партизан, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Участники движения прошли от улицы Шотемур до столичного Парка Победы по улице Дружбы народов – около одного километра пешком.
В Парке Победы участники «Бессмертного полка» возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Завершилась акция пением песен военных лет.
Столичная мэрия в этом году дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». В прошлом году, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся, а столичные власти не препятствовали этому.
На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветерана ВОВ.
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