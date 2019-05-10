8 мая Таджикистан приступил к председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Во дворце Хофбург в Вене состоялось первое пленарное заседание ФСОБ под таджикским председательством.

Работу форума открыл заместитель министра иностранных дел страны Зохир Саидзода, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Саидзода представил государствам-участникам ОБСЕ программу председательства Таджикистана, которая сконцентрирована вокруг как традиционных вопросов повестки дня Форума - проблематики лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), содействия в реализации резолюций СБ ООН, так и приоритетных вопросов военно-политических аспектов региональной безопасности Центральной Азии.

Особое внимание уделено необходимости укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в ЦА, такими как ШОС, ОДКБ и СВМДА, а также ЕС.

Саидзода подтвердил намерение Таджикистана руководствоваться устоявшимися принципами равноправия, взаимоуважения, сбалансированности и преемственности работы Форума.

Фото МИД РТ

Было отмечено, что главной задачей таджикского председательства является продолжение текущей работы по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения контроля в военной области.

Департамент информации МИД сообщает, что программа председательства страны получила высокую оценку со стороны государств-участников ОБСЕ.

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