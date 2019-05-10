Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в четверг погиб за рулем мотоцикла в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

Авария произошла 9 мая в 18:20 (мск) в районе дома на улице Земляной вал. Доренко потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил в свою очередь источник в медицинских кругах.

Придя на телевидение в 1985 году, в 1990-е и 2000-е годы Доренко работал ведущим ВГТРК и ОРТ, завоевав известность независимой позицией и острыми комментариями. Он возглавлял и продюсировал ряд авторских и новостных программ. Один из его известных материалов был репортаж про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».

В последующем журналист вел передачи на радио "Эхо Москвы", возглавлял "Русскую службу новостей" и радиостанцию "Говорит Москва".

Ему было 59 лет.

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