С утра 9 мая на территории Казахстана оказались недоступны сайты ряда СМИ. Ресурсы местных сетевых изданий, в частности fergana.agency, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, «Радио Азаттык», Village.kz и других, открывались только при помощи прокси- и VPN-сервисов, передает ИА "Фергана". Сайт InformБЮРО был недоступен с утра, но затем доступ к нему был восстановлен.

Редакция vlast.kz в своем Twitter объявила, что продолжит работу в соцсетях. Спустя некоторое время издание сообщило, что вслед за новостными ресурсами в Казахстане также заблокирован доступ к соцсетям и мессенджерам - не работали Telegram, Facebook, Youtube и Instagram. В то же время, по данным корреспондента «Ферганы», социальная сеть «ВКонтакте» была доступна.

Между тем, по данным неправительственной организации NetBlocks позже доступ к различным независимым новостным сайтам был восстановлен.

Как сообщалось ранее, запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о планах провести 9 мая в Алма-Ате и в столице, а также в некоторых других городах митинги и шествия параллельно с поддерживаемыми властями акциями «Бессмертный полк».

В Генпрокуратуре заявили, что участники возможных несанкционированных акций будут привлечены к ответственности. МВД республики в свою очередь сообщило, что перевело личный состав на усиленный вариант несения службы.

Во время акций протеста 1 мая, участники которых требовали среди прочего проведения честных и прозрачных выборов, в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны 80 человек.

«Участникам собраний была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию. Однако отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации «ДВК», нарушали общественный порядок», - объяснили тогда задержания в МВД. Акции проходили также в Караганде, Шымкенте и Актобе.

Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация — 6 мая. За главный пост в стране будут бороться семь человек, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.