Презентация проекта цифрового документооборота, разработанного компанией «Сифат Иннотех Инвест», состоялась в министерстве экономического развития и торговли, сообщает пресс-служба министерства.

Правительство Таджикистана поручило Минэкономразвития разработать Концепцию цифровой экономики и внедрения цифровых технологий в социально-экономических отраслях.

Поручение было прописано в постановлении правительства «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан за 2018 год и задачах на 2019 год», принятом в конце января этого года.

В феврале распоряжением Минэкономразвития и торговли «О создании управленческих и технических рабочих групп по подготовке концепции цифровой экономики в РТ» были созданы две рабочие группы: управленческая и техническая.

В идеале, основными целями «Цифровой экономики» являются создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Для сотрудничества в разработке Концепции в рабочие группы были также вовлечены общественные организации.

ООО «Сифат Иннотех Инвест» в рамках этого сотрудничества предложило министерству свою помощь в подготовке указанного документа и стало участником технической части рабочей группы.

ООО «Сифат Иннотех Инвест» основано в 2017 году. Компания занимается разработкой инновационных проектов, внедрением высокотехнологических решений для развития экономики страны.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.