В результате ДТП на дороге Душанбе-Худжанд погибли три брата, ещё трое ранены, сообщает пресс-служба МВД. Среди погибших был известный таджикский кардиохирург Мирзо Нозимов.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся в ущелье на территории села Такфон Айнинского района.

«8 мая около 19:30 водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser Prado 52-летний Музаффар Нозимов на территории села Такфон Айнинского района потерял контроль над управлением транспортом и опрокинулся в 80-100 метровую пропасть», - сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в результате водитель Музаффар Нозимов и его пассажиры - 55-летний Мирзохомид (Мирзо) Нозимов и 57-летний Нозим Нозимов - получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались в больнице.

«Другие пассажиры данного авто - 20-летний Бежан Джумаев, несовершеннолетний Фахриддин Олимзода и 19-летний Осимджон Нозимзода с различными травмами были доставлены в больницу», - сообщает пресс-служба.

Мирзо Нозимов Фото: соцсети

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает КЧС Таджикистана, в этот же день, 8 мая на автодороге Душанбе-Худжанд в реку Варзоб опрокинулась автомашина марки «Тико». Погибли водитель и два пассажира автомашины – все члены одной семьи.

В КЧС отметили, что спасатели вытащили из реки тела двух женщин – матери и дочери, тело отца семейства пока не найдено. Проводятся оперативно-поисковые работы.

Крупная потеря таджикской кардиологии

Между тем, пользователи Facebook называют Мирзо Нозимова - заместителя директора Республиканского клинического центра кардиологии - лучшим кардиохирургом, а его гибель - большой потерей для таджикской кардиологии.

«Сегодня ночью один из самых известных кардиохирургов страны, добродушный и скромный человек, заместитель директора Республиканского клинического центра кардиологии Нозимов Мирзо Олимович скончался в результате автомобильной аварии с двумя братьями. Мы молимся, чтобы их последний путь был легким и Аллах дал им место в раю. Выражаем соболезнования и терпения родным и близким», - пишет пользователь Huseyn Rahmonov.

«Трагическая смерть известного кардиолога страны Мирзо Нозимова, заместителя директора Республиканского клинического центра кардиологии с его братьями, огорчила нашу семью. Покойного Мирзо Нозимова в нашей семье с гордостью называли «нашим доктором». Моя мама больна, если что всегда бежала в Караболо, и просила, чтобы именно Нозимов лечил её. Хотя у него очень мало было времени, всегда отвечал на звонки моей матери, спокойно слушал и давал хорошие советы. Мирзо Нозимов своими добрыми делами всегда останется в сердцах друзей и больных», - написала Шахло Наджмиддинова.

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