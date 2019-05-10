Реформа в системе регистрации актов гражданского состояния, приведёт к улучшенной защите прав граждан, расширенному доступу к правосудию, качественным услугам оказываемыми органами ЗАГС, а также создаст базу для создания электронного правительства в будущем.

О том, какие ещё задачи и цели будут выполнены в процессе реализации реформы в системе актов регистрации актов гражданского состояния – в нашем материале.

Организация Объединенных Наций определяет регистрацию актов гражданского состояния как «непрерывную, постоянную, обязательную и всеобщую запись возникновения и характеристик демографических событий». Данный факт является общепризнанным, что функционирующая система регистрации актов гражданского состояния является необходимой для каждой страны. Регистрация актов гражданского состояния является необходимым условием для предоставления возможностей пользования правами, в том числе правами на образование и здравоохранение. Кроме того, регистрация брака является важным элементом защиты прав собственности женщин и детей в семье.

Однако, для того чтобы система регистрация актов гражданского состояния была эффективной, она должна отвечать всем требованиям современности.

В Таджикистане над усовершенствованием этой системы работают уже несколько лет. В настоящее время в нашей стране реализовывается проект ПРООН «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния» финансируемый Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане (SDC).Основным партнером реализации Проекта выступает Министерство юстиции. Другими партнерами также являются: Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Агентство по статистике при Президенте РТ, джамоаты и другие органы. Первая фаза Проекта реализовывается в период с января 2016-го по ноябрь 2019 года.

По словам заместителя министра юстиции Шахнозы Нодири, реформа в системе органов ЗАГС важна не только для граждан, которые после ее реализации смогут получать качественные и своевременные государственные услуги, но и в целом для страны.

Заместитель министра юстиции РТ Шахноза Нодири Фото Asia-Plus

Таджикистан идет по пути создания электронного правительства и налаженная, электронная система регистрации актов гражданского состояния – это основа основ для достижения этих целей, - говорит Шахноза Нодири. – Электронная система регистрации актов гражданского состояния должна будет включить в себя данные о более чем девяти миллионах граждан, она станет базой для всех информационных систем республики. Кроме того планируется оцифровка актов гражданского состояния, которые хранятся в разных архивах нашей страны. Таким образом, население в Таджикистане и за пределами страны смогут получить необходимые документы без потери лишнего времени, волокиты и бюрократии

Данная реформа позволит сделать государственные услуги для граждан качественными и доступными.

В настоящее время на один офис ЗАГС в Таджикистане в среднем приходится 123 тысячи населения.

- Переход на электронную систему регистрации актов гражданского состояния снимет нагрузку с сотрудников органов ЗАГС, тем самым сократит время на обработку документов, - объясняет Шахноза Нодири. – Кроме того, мы будем идти дальше к электронной форме подачи заявления, что позволит ликвидировать очереди и исключить любую форму коррупции.

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении на Международном Форуме Предпринимателей в 2018 году под лозунгом “Развитие предпринимательства, инвестиций и современные тенденции экономики” отметил: «Для разработки и распространения информационной системы и юридических документов, в дальнейшем создания электронного реестра населения уже принимаются реальные меры, и для этого на территории Таджикистана с 2019 года будут использоваться электронные записи актов гражданского состояния».

С апреля 2019 года планируется внедрение в РТ информационной системы ЗАГС.

Вопрос внедрения электронный регистрации актов гражданского состояния и перевода в электронный формат архивных документов ЗАГС (оцифровка архивов) был рассмотрен на XIX заседании Консультативного Совета при Президенте Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата прошедший 20 февраля 2019 года. Тем самым Глава государства придает особое значение реформе системы регистрации актов гражданского состояния.

Поручением Руководителя Исполнительного Аппарата Президента РТ от 26 ноября 2018 года была создана Межведомственная рабочая группа при Исполнительном Аппарате Президента РТ для разработки комплекса мер, направленных на внедрение информационной системы ЗАГС, налаживания взаимодействия между информационной системой ЗАГС с другими электронными системами министерств и ведомств в сфере регистрации актов гражданского состояния. В связи с этим подготовлен пакет проектов нормативных правовых актов для дальнейшего принятия, которые законодательно закрепят возможность ведения Единой системы электронной записи актов гражданского состояния, т.к. на сегодняшний день Закон Таджикистана «О государственной регистрации актов гражданского состояния» не регламентирует ведение электронного способа регистрации актов гражданского состояния.

Система регистрации актов гражданского состояния обеспечивает права граждан

О важности и необходимости проведения реформы в системе ЗАГС говорят и международные эксперты.

- Швейцарский офис по сотрудничеству работает в Таджикистане уже 20 лет, и все эти годы поддерживает правительство страны в различных направлениях, каждое из которых направлено на развитие страны, а соблюдение прав человека является обязательным условием для достижения этой цели, - говорит заместитель главы офиса Швейцарского офиса по сотрудничеству госпожа Корин Деманж. – Система регистрации актов гражданского состояния является основополагающей для обеспечения прав граждан, их правовой безопасности, поэтому наш офис оказывает поддержку этому проекту.

Корин Деманж объясняет, что система регистрации актов гражданского состояния позволяет государству гарантировано обеспечивать права своих граждан. Эта система важна во время выборов, т.к. позволяет четко формировать списки на основе реальных цифр.

- Мы понимаем, что, оказывая поддержку реформе системы ЗАГС, мы тем самым приносим пользу, как государству, так и простому народу, - говорит госпожа Деманж.

По словам замглавы офиса основное условие для эффективной реализации реформы в системе ЗАГС является приверженность государства к этому процессу.

- Без желания государства осуществить реформу невозможно. Для реализации реформы требуется безусловное желание Правительства усовершенствовать систему, причем требуется приверженность всего правительства, потому что система регистрации актов гражданского состояния не автономна, - объясняет она.

Корин Деманж говорит, что партнерами Офиса в направлении реализации реформы в системе ЗАГС наряду с Правительством Таджикистана, выступают и международные партнеры: ПРООН, Фонд ООН в области народонаселения, ООН Женщины, а также международная компания Эпос, которая разрабатывает Информационную систему для электронной регистрации актов гражданского состояния. Важным партнером является правительство Швейцарии, которое утверждает планы, и помогает решать задачи на политическом уровне.

- И, конечно, основными нашими партнерами являются представители гражданского общества – организации, работающие над повышением осведомленности населения о процессе проходящей реформы и о важности регистрации актов гражданского состояния, а также привлечении населения к процессу. “Без осведомления населения система не сможет работать”, - говорит Корин Деманж.

Она отмечает, что в этом году в соответствии с реализацией проекта будет начато внедрение электронной системы регистрации актов гражданского состояния в стране.

– Осенью прошлого года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в 2019 году будет внедрена электронная система регистрации актов гражданского состояния. Мы приветствуем это решение, и осознаем, что таким образом перед нами открывается большое поле для деятельности и со стороны Правительства Швейцарии мы приглашаем другие страны и организации присоединиться к нам для оказания содействия Правительству Таджикистана в решении важной задачи по модернизации системы ЗАГС. “Это открытое поле для деятельности всех желающих и мы готовы к сотрудничеству”, - объясняет Корин Деманж.

«Электронная система разработана специально для Таджикистана»

За три года реализации Проекта в Таджикистане была проведена колоссальная работа по подготовке проектов изменений и дополнений в законы республики, а также разработка и усовершенствование внутренних, подзаконных актов. Например, до сегодняшнего дня в республике не прописано в законе ведение электронной системы регистрации актов гражданского состояния, и поэтому официально внедрять новую систему пока невозможно.

В этом году парламент Таджикистана будет рассматривать изменения в законы, после чего начнется внедрение новых правил.

- Законы – это фундамент, который позволит нам внедрять технические решения, - продолжает Корин Деманж. – Пока все процессы в системе регистрации актов гражданского состояния проводятся на бумаге, а мы предлагаем перевести всё в электронный формат, что позволит улучшить скорость и качество работы всей системы.

Заместитель главы Швейцарского офиса по сотрудничеству рассказывает, что в настоящее время совместно с Министерством юстиции ведется работа по получению полной сертификации электронной системы регистрации актов гражданского состояния.

- Эта система является на 100% сертифицированной с точки зрения безопасности и с точки зрения сохранности данных, - говорит она. - Это серьезная система государственных услуг, она разработана специально для Таджикистана. Для работы над ней был использован опыт зарубежных стран, в том числе и европейских.

По словам Корин Деманж основной страной, чей опыт был использован для разработки системы, стала Республика Молдова. После соответствующего анализа, выяснилось, что именно условия в Молдове наиболее приближены к условиям Таджикистана и технологическим возможностям нашей страны.

Другим, не менее важным аспектом реализации реформы в системе ЗАГС является работа с населением. Граждане являются основными потребителями государственных услуг, и они должны понимать, как работает вся система, насколько она эффективна и какие преимущества дает.

- В плане работы с населением у нас есть несколько направлений: в Министерстве юстиции разработан, и в январе 2019 года распоряжением Министра юстиции РТ утвержден план мероприятий по повышению уровня правовых знаний граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния, который будет реализован на практике в 2019 - 2020 годах. Согласно данному плану сотрудники органов ЗАГС будут объяснять населению новые процедуры оформления документов. Кроме того, мы будем работать с населением через Фонд ООН в области народонаселения, ООН Женщины, различные ОО и СМИ. С помощью партнеров будет информировано население, в том числе и в труднодоступных горных регионах страны.

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