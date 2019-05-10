На каком основании платёжные терминалы взимают проценты за зачисленные суммы на баланс, почему при этом не выдают квитанции и как на это смотрят Налоговый комитет и Антимонопольная служба.
Согласно постановлению правительства Таджикистана от апреля 2016 года, платёжные системы не имеют права взимать проценты у абонентов сотовых операторов при пополнении баланса. По договору операторы должны выплачивать этим компаниям определенные суммы за предоставленные услуги для их абонентов.
Согласно статьям 912, 927, 928 Гражданского кодекса комитент (сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне услугу, - ред.) должен оплачивать вознаграждение.
Но это постановление работало всего лишь месяц...
Антимонопольная служба Таджикистана в 2016-2017 годах несколько раз заявляла, что штрафовала эти компании за взимание незаконных процентов. Ситуация не изменилась - платёжные терминалы взимают по 3-4% от переведённой суммы на баланс абонентов и при этом не предоставляют квитанции.
Так постановление отменили или проценты взимаются незаконно? Платят ли платёжные системы налоги, когда не дают квитанций и как определяется уровень их доходов?
Мы провели небольшой эксперимент и попытались найти ответы на эти вопросы.
Проценты незаконны
На запрос «АП» Антимонопольная служба ответила, что согласно пункту 14 Постановления «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи» от 30 апреля 2016 года взиматься проценты не должны.
В 14 пункте этого постановления говорится: «Пополненная сумма должна быть незамедлительно переведена на баланс пользователя без снятия процентов за принятую оплату».
В службе сообщили, что данный вопрос находится под их контролем и действительно «в некоторых терминалах незаконно взимается комиссия».
«Наблюдения показали, что в настоящее время в некоторых терминалах с каждой операции по пополнению баланса взимается комиссионная сумма в размере 0,15-0,20 сомони, что противоречит постановлению «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи правительство РТ», сообщили в службе.
По данным антимонопольщиков, в отношении нарушителей принимается мера в виде штрафа согласно Кодексу административных правонарушений. Однако в ведомстве не ответили на вопрос «АП» о том, какие компании (платежные системы) были оштрафованы (и на какие суммы) в 2018 году и в первом квартале 2019 года.
«В соответствии с поручением соответствующих органов были проведены внеплановые проверки восьми хозяйственных субъектах, которые работают по приёму платежей посредством терминалов, и в отношении них были применены меры в соответствии с законодательствами Таджикистана» - вот что по сути вопроса ответили в службе.
На рынке обслуживания приёма платежей, по данным Антимонопольной службы зарегистрированы 8 компаний: «Express pay», «ССП Пайванд», «Пардохти фаври», «Пардохт тч», «Юнипей», «Леваканд тичорат», «Эмон» и «Бовари М». А вот по данным налогового комитета, таковых в Таджикистане более 10.
Двойной доход
В Антимонопольной службе сообщили, что платёжные системы являются «агентами» кредитных организаций, и все сотовые операторы Таджикистана имеют с ними договор, согласно которому оплачивают вознаграждение за пополнение баланса их абонентов.
«Отметим, что с 2018 года все сотовые операторы заключали договор с кредитными организациями. В соответствии с ним, кредитные организации оплачивают вознаграждение своим «агентам» - платёжным системам. А платёжные системы оплачивают проценты своим «суб-агентам», то есть собственникам терминалов согласно договору», - уточнили в службе.
В беседе с «АП» сотовые операторы подтвердили, что оплачивают вознаграждение платёжным системам в соответствии с договорами. Правда, о каком проценте идет речь, они не сообщили, и в сотовых компаниях и в платёжных системах эту информацию назвали «коммерческой тайной».
Мы выяснили сами:
с мобильных компаний 1,5%
с кредитных организаций 0,5%
за пополнения баланса на электронных кошельках, с букмекерских контор, за оплату ТВ и т.д. - от 3 до 5%
Получается, платёжные системы зарабатывают и за счёт вознаграждения от сотовых операторов и за счёт процентов снимаемых с абонентов.
Нам удалось взять комментарий только у одной компании платёжных систем – «Express pay».
- Почему вы взимаете 3-4% комиссии, когда согласно постановлению правительства это запрещено?
- В наших терминалах, как и в других, есть платная и бесплатная оплата услуг. Но для более удобного и грамотного использования финансовых ресурсов наших жителей мы создали электронный кошелек Express Wallet, в котором более 150 услуг оплачивается без комиссии. А кошелек пополняется в наших терминалах также без комиссии.
…В другой компании на условиях анонимности нам сообщили, что «вознаграждение от сотовых операторов – это очень маленькая сумма и нам невыгодно работать только за эти деньги».
В терминалах нет принтера
Другая проблема платёжных терминалов в том, что они очень и очень часто не выдают чеки при пополнении баланса или оплате других услуг.
- В большинство платёжных терминалов не выдаются чеки. Но когда платёж не поступает на баланс, и ты звонишь в службу поддержки, спрашивают номер чека, банкомата и так далее – говорит Фирдавс Турсунов, житель города Душанбе. - Иногда бывает, что ты случайно кладёшь деньги чужому номеру, как это докажешь без чека?
«АП» провела эксперимент - из 14 проведённых платежей в различных частях столицы, только четыре терминала выдали нам чек.
Тем временем, источник в одной из компаний платёжных систем сообщил корреспонденту «АП», что некоторые терминалы вовсе не имеют принтера для печати квитанций.
- Вы знаете, принтер для печати квитанций в терминалах стоит свыше 200 долларов, и многие собственники экономят на этом. Плюс освобождаются от хлопот по заправке бумаги, - пояснил он.
В платёжных системах при попытке получить ответ – почему нет квитанции, эту проблему, как правило, связывают с тем, что их сотрудники не успеют заправлять терминалы бумагой: «Она только сегодня кончилась», - стандартный ответ операторов этих компаний.
На этот вопрос «АП» ответила компания «Express pay»:
- Только 31 терминал из 427 в Душанбе могут не всегда давать чеки. Эти терминалы находятся в местах массового скопления людей, и из-за плотного использования терминала, чековые листы быстро заканчиваются. Для уверенности об успешном проведении платежа, при оплате всех услуг, наши терминалы просят номер телефона для отправки электронного чека. Мы в курсе этих трудностей и ищем оптимальные варианты решения.
Платят налоги, но …
… А теперь главный вопрос – как в таких условиях без наличия чеков, компании платят налоги с комиссионных процентов?
В Налоговом комитете «АП» сообщили, что платёжные системы платят налоги.
«Порядок использования платёжных терминалов регулируется постановлением правительства - «Порядок применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (в том числе при операции с платежными картами и штрих-кодами), технические требования к контрольно-кассовым машинам с фискальной (контрольной) памятью, а также требования к компьютерной системе по контролю услуг мобильной связи и электронных услуг», - сообщили в комитете.
По данным Налогового комитета, в целом хозяйствующие субъекты, которые занимаются приёмом платежей посредством терминалов, за 2018 год оплатили налоги на сумму 6,2 млн. сомони, а за 3 месяца 2019 на сумму 1,6 млн. сомони.
То есть, независимо от того, даётся квитанция или нет, в фискальной памяти кассового аппарата храниться информация по платежам, пробитым на кассовом аппарате терминала.
В налоговом комитете отметили, что за нарушение этого порядка полагается штраф в соответствии со статей 615 Административного кодекса РТ.
Однако как сообщили в комитете, доходы платёжных систем определяется согласно их отчётам.
«Доходы хозяйствующих субъектов, которые занимаются приёмом платежей посредством терминалов, определяются на основе показателей отчётов о финансовом положении субъекта за отчётный период. Согласно этим отчётам начисляются налоги исходя из порядки налогообложения - общая или упрощённая», - пояснили в комитете.
Для чистоты эксперимента
Во время нашего эксперимента только в одном терминале Qiwi с нас не взяли процент при пополнении баланса на сумму выше 50 сомони. Хотя в других случаях, даже при пополнении суммы на более 100 сомони в терминалах Qiwi процент изымался.
Ниже приводим некоторые зафиксированные нами факты и просим Антимонопольную службу их проверить. Мы готовы предоставить факты и о других случаях взимания процентов со стороны платёжных систем.
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Name5 часов назад
В зале ожидания аэропорта есть терминал от Пайванд, закинул деньги, но они не пришли.... Звонил несколько дней на указаный там номер, но номер не отвечал((((. Вот такая ситуация...
ShaITan5 часов назад
voobshe eti terminaly nafig nenujny. Nujna razvivat ATM s takimi funkciyami oplaty i tak dalee.
Mnogo napisal potom podumal da nafig eto vsyo mne nado))) udachi vsem.
Гость5 часов назад
Так много буковок. А смысл то в том, что кому принадлежат платежные терминалы? Озвучьте список пофамильно.