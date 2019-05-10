Старт строительству нового пляжно-развлекательного комплекса на левом берегу реки Сирдарьи 9 мая дали председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода.

По данным департамента градостроительства администрации области, комплекс, который протянется от чайханы «Сирдарья» по проспекту Рахмона Набиева до кардиологического центра города, будет включать современный пляж, площадки для пляжного футбола и волейбола, настольного тенниса, автостоянку.

Пляж будет оборудован согласно требованиям международных стандартов и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой - освещением, душевыми кабинами и раздевалками, точками по реализации прохладительных напитков и мороженного.

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В беседе с ответственными лицами строительства комплекса глава области Раджаббой Ахмадзода подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения безопасности граждан на будущем пляже.

Он дал указание руководству Управления КЧС Согда предпринять меры по обеспечению безопасности граждан на пляже и в этих целях создать здесь наблюдательный пункт.

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