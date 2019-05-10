Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность ростом коррупционных действий среди сотрудников Минфина, Налогового комитета и Таможенной службы.

Выступая сегодня, 10 мая, на встрече с работниками фискальных служб (налоговики, таможенники и представители банков), президент сказал, что за последние 10 лет сотрудниками этих ведомств «совершено более 700 правонарушений, коррупционных преступлений и экономических преступлений, имеющих коррупционный характер, более половины из которых связаны со злоупотреблением и выходом за рамки должностных обязанностей, мошенничеством и получением взяток».

По его словам, большая часть выявленных недостатков связана с занижением сумм и сокрытием обязательных налогов и платежей.

Президент подчеркнул, что антикоррупционным ведомством в центральном аппарате и подведомственных структурах Минфина, Налогового комитета и Таможенной службы выявлено 190 миллионов сомони недосчитанных средств и сокрытых налоговых обязательств и выплат.

«Из 45 миллионов сомони финансового ущерба, выявленного Агентством по госфинконтролю и борьбы с коррупцией за последние 10 лет в финансовой системе страны, 39 миллионов приходится на отделения казначейств финансовых органов на местах, а из 119 миллионов сомони финансового ущерба, выявленного в налоговой системе, 118 миллионов сомони приходится на управления и отделения налоговой инспекции в областях, городах и районах, что вызывает большую озабоченность», - сказал он.

По словам президента, если в 2009 году в подведомственных структурах Налогового комитета был выявлен финансовый ущерб на сумму 1,5 миллиона сомони, то в 2018 году эта сумма достигла 27 миллионов сомони.

«За это время в отношении 500 работников финансовой, налоговой и таможенной сфер были осуществлены дисциплинарные меры наказания, а 57 работников уволены с работы», - сказал Эмомали Рахмон.

С учетом указанной ситуации президент поручил руководству Минфина, Налогового комитета и Таможенной службы принять решительные меры по подбору и расстановке кадров на всех звеньях.

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