Выдающемуся деятелю культуры и искусства Таджикистана, профессору, Народному артисту СССР, Народному артисту республики, Кавалеру ордена «Звезда Президента» Хошиму Гадоеву сегодня, 10 мая, исполняется 82 года.

Рассказываем о его незабываемом творческом пути в театре и кино, режиссерском таланте, а также писательской деятельности.

«Штамп в искусстве – первый враг»

Хошим Гадоев родился 10 мая 1937 года в городе Куляб. С детства мечтал стать лётчиком, однако судьба решила по-своему. Московская комиссия, набиравшая молодых людей из Таджикистана для учёбы в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени Луначарского, заметила в молодом Хошиме талант, и выбрала его в числе других счастливчиков.

Он был студентом великих театральных педагогов Ольги Пыжовой, Бориса Бибикова, Нины Чефрановой, у которых когда-то учились великие российские актёры - Вячеслав Тихонов, Александр Демьяненко и десятки других всемирно известных актёров.

В 1960 году после окончания института он один год проработал в государственном областном театре музыкальной комедии имени А. Пушкина г. Ленинабада (ныне – Худжанда). С 1961 года являлся ведущим актёром и режиссёром Таджикского академического драматического театра имени Абулкосима Лохути.

Хошим Гадоев, как актёр театра сыграл множество ролей разнообразного характера, как комедийные, так и трагические. Первая сыгранная его роль была в спектакле «Король Олень» по пьесе Гоцци.

Кадр из фильма "Четверо из Чорсанга" Викимедия

Работая в театре свыше 55 лет, Хошим Гадоев подарил зрителям около сотни образов. Образы, которые он показал на сцене таджикского театра, буквально жили на сцене и принимались зрителями, как волшебство, с помощью которого актеру удавалось оживить все персонажи пьес и дать им настоящую жизнь на театральной сцене.

Среди наиболее ярких сценических ролей Гадоева можно назвать Лолаева из спектакля «Воля женщины» Аъзама Сидки (1961г.), Фердинанда в «Коварстве и любви» Шиллера (1962), Тимура в «Легенде о матери» по рассказам М. Горького, Афросияба в «Бежане и Маниже» Хушкинбоби по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси (1970), Юродивого в спектакле «Ночь лунного затмения» Мустая Карима (1976), Мурова в пьесе «Без вины виноватые» Островского (1973), Насра в «Рудаки» Сотима Улугзаде (1973) и еще много других.

Каждая исполненная Гадоевым роль, нова и оригинальна по-своему. Гадоев считает, что штамп в искусстве – это первый враг, поэтому все его роли каждый раз новы и неповторимы не только в разных пьесах, но и в одной, несколько раз представленной зрителю.

«Во время спектакля «Юный Сино» я, может быть, впервые забылся. Забыл, что это мое произведение и что там играет Хошим Гадоев. На сцене был настоящий живой Сино», - Сотим Улугзаде, Народный писатель Таджикистана.

Так, совершенно по-новому, им показаны характеры и роли героев мировых классиков, они не похожи ни на один из образов, много раз исполняемые другими актёрами. Это знаменитые Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, Гамлет в одноимённой пьесе «Гамлет» и король Лир также в одноимённом спектакле «Король Лир» Шекспира, Абуали Ибн Сино (Авиценна) по пьесе Сотима Улугзаде «Великий исцелитель» и другие.

Эти роли Хошим Гадоев начал исполнять, будучи ещё молодым актёром, в самом рассвете его артистического таланта, удивительно красивой внешности, темпераментности игры, великой любви к образу. И это фантастическое исполнение продолжалось почти два десятилетия, но ни в одном спектакле он не повторялся: это был всегда новый Гамлет, новый Хлестаков, новый Король Лир.

Викимедия

В 1999 году, к 1100-летнему юбилею Исмаила Сомони, объединившего таджикский народ в единое государство, и с которым связано само понятие таджикской государственности, Хошим Гадоев сыграл роль Исмаила Сомони в одноимённом спектакле, который был показан и на сцене театра им. Лахути, и на республиканском стадионе в присутствии высшего руководства страны.

Роль была настолько гениально и правдоподобно сыграна, что казалось, словно сам оживший царь Исмаил Сомони из древнейших времён, на белом коне со своей свитой прискакал к своему таджикскому народу.

В русском драматическом театре им. Маяковского Хошим Гадоев сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес» Островского, Ибрагимбека в «Буре» Гани Абдулло и Шамси Киямова, Авиценну в «Великом исцелителе» Улугзаде и Витковича.

«Сухроб» Хошима Гадоева

Люди старшего возраста имели возможность насладиться игрой Гадоева на сцене различных театров. А в кинематографе никогда не исчезнет и не забудется его легендарный Сухроб из киноэпопеи Бориса Кимягарова «Рустам и Сухроб».

Этот фильм был популярным в советские времена, и остался не менее известным и в настоящее время, когда уже подросло новое поколение таджикистанцев, и не только их.

На фестивалях культуры и искусства, как визитная карточка нашей страны, до сих пор демонстрируют фильм «Рустам и Сухроб», который в 1972 году занял первое место среди фильмов союзных республик на кинофестивале в Тбилиси.

Вот уже почти полвека фильм, переведённый на разные языки, не сходит с экранов во многих странах мира и с удовольствием принимается зрителями всех возрастов.

«Смотрела кино раз 30, если не больше, и не пресытилась. Рядом с «Сухробом» Хошима Гадоева блекнут такие яркие звёзды планеты как Жан Маре, Бельмондо, Ален Делон… Посмотрите в лицо Сухроба: нет в мире высшего совершенства форм! Вот настоящий супермужчина Хошим – Сухроб!», - Ирина Элияшева, кинокритик, Чехия.

Сухроб стал также визитной карточкой для самого Хошима Гадоева, хотя сыгранных ролей в кино у него наберется около полусотни, причем, все эти роли не эпизодические. Своим любимым зрителям Хошим Гадо показывает не только королей и шахов, беков и великих учёных, легендарных воинов и революционеров, но и простых людей и тружеников.

Фото: Кино-Театр.РУ Хошим Гадоев в роли Сухроба в фильме "Рустам и Сухроб", «Таджикфильм», 1971 год.

Он снимался на киностудиях «Таджикфильм», «Мосфильм», «Беларусьфильм», «Азербайджанфильм», «Узбекфильм», а также на киностудии Марокко.

В телевизионных фильмах он сыграл много ролей, но особенно запоминающимися были роли Курбанбаши в сериале «Четверо из Чорсанга» и охотника в «Последней охоте».

Хошим Гадоев – первый таджикский актёр, который снимался за границей. Семь ролей он создал в фильмах киностудии «Узбекфильм», например, роль Абдулатифа в фильме «Звезда Улугбека», роль Туркана в «На тропинке границы», одну из главных ролей в фильме «Битва трёх королей» - полководца Агат Мара в совместной работе Узбекфильма с киностудией Марокко, где снимался с известными актерами США, Италии, Испании, России.

Три главные роли он исполнил в азербайджанских фильмах («Свет погасших костров», «Здесь тебя не встретит рай», «Рыцари Чёрного озера»), и одну главную роль на «Беларусьфильме».

Азербайджанские зрители были настолько впечатлены исполнением ролей в их фильмах, что в благодарность назвали именем Хошима Гадоева родник недалеко от Баку.

«Я был Гагариным в искусстве. Я мечтал быть маленьким солнышком для людей. И сжигал себя, не пощадив здоровья, не жалея ни ног, ни рук. И в театре, и в фильмах я работал на износ. Мечами ломали мои пальцы, стрелой попали в бровь в фильме «Рустам и Сухроб», а потом ее зашивали, а пальцы гипсовали», - Хошим Гадоев.

Во многих фильмах и спектаклях, ему приходилось получать раны, ушибы и какие-то увечья, но он снова возвращался в строй, как преданный солдат, который исполняет свой долг, служа народу. И никогда не думал о себе, о своем здоровье.

«Я и по сей день не имею никакой роскоши, ни машины, ни даже «Запорожца», ни говоря и о велосипеде», - говорит актер.

Еще он вспоминает, что в конце 80-х, в министерство культуры пришла телеграмма от испанского продюсера с приглашением Гадоева на съёмки нового фильма. Об этом сообщил ему тогдашний заместитель министра культуры Толиб Шахиди, и сказал, что телеграмму отправили в театр. А в театре «искали актера и не нашли»…

Народный артист Таджикской ССР Хашим Гадоев после вручения ему Государственной премии СССР, 25 декабря 1987 года.

Режиссёр

Мы, современники Хошима Гадоева больше знаем его как известного актёра, на счету которого сотни сыгранных ролей. Но он знаком театральной публике и как режиссёр, который поставил десятки спектаклей, в которых сыграл главные роли. Ещё совсем недавно гремел поставленный им и проходивший всегда с полным аншлагом спектакль «Эдип», где в главную роль сыграл он сам.

В 1966 году Хошим Гадоев окончил Высшие режиссёрские курсы Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), и его режиссёрскими постановками являются «Маленькие трагедии» по пьесе Пушкина, «Эзоп» Фигерейдо с одновременным исполнением главной роли Эзопа, «Выбор жениха» Ходжи Содика, «Эдип» Софокла, «Бунт невесток» Саида Ахмада, «Рудаки» Сотима Улугзаде в 2008 году.

«Если в первой половине жизни таджикского театра его знамя нёс Мухамеджан Касымов, то в конце XX века знамя театра с достоинством несёт Хошим Гадоев» (Сохиб Табаров, академик)

Впервые на таджикской сцене Гадоевым были поставлены такие одноактные пьесы Пушкина как «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость».

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Замечательными и достаточно профессиональными были его ранние постановки пьес Чехова - «Хирургия», «Егерь», «Злоумышленник», «Предложение», в которых он сам сыграл ведущие роли. Эти постановки шли с большим успехом.

«Я видел подобные спектакли во многих театрах, но такую оригинальность и смех не видел и не слышал нигде. Честь и слава таджикским актёрам!», - российский критик Давид Фельдман.

Постановка Хошимом Гадоевым спектакля «Эдип» Софокла в 1977 году, в котором главную роль сыграл сам режиссёр, стала сенсацией того времени.

Периодически спектакль был показан зрителям порядка сотни раз в разных театрах советского и постсоветского пространства при полном аншлаге. Ни один актёр не сыграл этой сложнейшей трагической роли такое количество раз.

В 2008 году в честь 1150-летия основоположника таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки, он осуществил постановку пьесы Сотима Улугзаде «Рудаки», которую высоко оценил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Актёры, исполняющие роль Рудаки в предыдущих постановках не пели. Хошим Гадоев, как режиссёр, изучая биографию Рудаки, нашёл в его биографии, что он вначале был певцом. И прославился вначале не как поэт, а как певец. Поэтому в своей постановке с исполнителем роли Рудаки Ортиком Кодировым он заново открыл эту сторону нашего великого классика.

100 томов писателя-философа

Творчество Хошима Гадоева не ограничивается только сценическим искусством и кинематографией. Он получил известность и как писатель. Его рассказы и притчи печатаются в периодической печати республики с 1995 года в еженедельниках «Чархи Гардун», «Дайджест пресс», «Азия-Плюс», «СССР», «Озодагон» и других изданиях. За это же время издано рекордное количество его книг - целых 100 томов!

Его книги - это своеобразные воспоминания и философские размышления о себе, об искусстве, о великих актёрах и исторических личностях, о создании таких ярких ролей как Эдип, Гамлет, Сухроб, Хлестаков, и каждому из них посвящён отдельный том. В своих книгах Гадоев делится со своими бывшими зрителями и почитателями, с представителями молодого поколения таджикистанцев своим жизненным опытом, удачами и неудачами, пытается передать своим современникам и потомкам всё, что знает сам, а это не укладывается в десяток томов. Молодым людям, решившим посвятить свою жизнь искусству, в своих книгах он дает советы высшего мастерства о работе в театре, кино и вообще в жизни.

Сам актер считает, что его произведения, из-за такого большого количества, достойны попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Каждая из его ролей и работ была исполнена с наивысшей самоотдачей и заслуживает достойнейшей оценки. Поэтому ступенька за ступенькой, за свой более чем 55-летний титанический труд в театре и кино Хошим Гадоев получил такие звания и награды как Заслуженный артист Таджикской СР, Народный артист Таджикской ССР, Народный артист СССР, Лауреат премии им. Рудаки, Лауреат Госпремии СССР, Лауреат премии им. Анахиты, Отличник министерства культуры СССР, профессор театрального искусства СССР, множество почётных грамот. За заслуги перед Родиной он также получил наивысшую награду Таджикистана и стал кавалером ордена «Звезда Президента».

В 2016 году ему присвоено звание Почётный доктор наук Российско-Таджикского (Славянского) университета.

«Передо мной были две дороги. Одна - проторена, все стараются идти по ней. Другая дорога - неизведанная. Ищущий художник-новатор не пойдёт по проторенной дороге, по утоптанному пути, он выберет новый путь. Он будет идти к вершине своей цели или же погибнет в пути. Я много думал об искусстве, но пришёл к такому выводу: есть цветок настоящий, а есть искусственный. Что зрителю больше понравится: настоящее или искусственное? За 55 лет, что я был на сцене, сыграл более ста ролей в театре, кино и на телевидении, создавая образы, но по сей день я не могу до конца понять эту загадочную актёрскую профессию и всегда ищу в ней что-то новое, неизведанное. Мне уже за 80, но я продолжаю учиться день и ночь, ночь и день…», - говорит Хошим Гадоев.

Хошим Гадоев не похож ни на кого, он - народный, значит - свой.

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