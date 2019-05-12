Во всем мире уже давно признали важность утилизации пластиковых отходов, стараясь найти более удобные и дешевые пути переработки. В соседнем Кыргызстане, к примеру, этой весной установили на улицах Бишкека специальные мусорные баки для пластиковой тары с целью сбора для дальнейшей утилизации.

В Таджикистане «баклажки», именно так называют пластиковые бутылки из-под прохладительных напитков, вовсе не выбрасывают: их принято использовать еще много-много раз. Например, как тару для продажи меда, домашнего молока, газводы, хранения чая и воды, масла, и даже для засолки острого перца.

Одним словом, хранят в пластиковых бутылках почти всё. То ли потому, что хотят сэкономить в хозяйстве, и не знают о вреде, который может нанести здоровью многократное использование пластиковой тары, то ли от неумения и незнания, как и зачем утилизировать пластик.

Сколько раз можно использовать пластиковую бутылку?

Конечно, пластиковые бутылки в производстве напитков и других жидкостей – выгодно. К концу прошлого века пластик так вообще почти полностью заменил традиционную стеклянную тару. Но только правильно пользоваться им никто не научил.

Вот вы знаете, как определить, сколько раз можно использовать пластиковые емкости? Рассказываем.

Пластиковые бутылки бывают разные, определить их вид просто. Обычно, на дно пластиковой тары наносят треугольник из трех стрелок, внутри которого расположена цифра, а под ним — буквы.

Такой значок определяет тип материала, в зависимости от которого выделяют семь видов упаковки:

- PET(E) или ПЭТ — сырье для изготовления одноразовых пластиковых бутылок под воду, косметику, растительное масло и молочную продукцию. Нельзя разогревать в микроволновке, заполнять горячей жидкостью и использовать повторно;

- PEHD (HDPE) или ПВД служит материалом для изготовления упаковки для молока, мусорных мешков и фасовочных пакетов;

- V либо PVC (ПВХ) используют для выпуска упаковочной пленки для продуктов, обуви и мебели, для отделочных и строительных материалов;

- PELD (LDPE) либо ПНД — полиэтилен низкого давления, из которого делают трубы и игрушки, пищевую пленку и пакеты, бутылки для моющих средств;

- РР (ПП) наиболее безопасны и подходят для повторного применения, продолжительного хранения продуктов. В такой таре можно хранить горячие блюда кроме жирных продуктов. Емкость разрешено разогревать в микроволновке. Изготавливают контейнеры для продуктов, стаканчики и бутылки для питья;

- PS (ПС) применяют для изготовления стаканчиков и бутылок, лотков и контейнеров для еды, различной пластиковой посуды. Но материал предназначен только для холодной пищи и напитков. Пластик нельзя ставить в микроволновку;

- O либо OTHER включает оставшиеся виды пластика, из которых выпускают детские бутылочки, бутылки для воды многоразового употребления и многослойной упаковки.

Так вот, бутылку с маркировкой «1» (PET или PETE) можно использовании только один раз. В присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце такая бутылка выделяет токсичные вещества.

Пластиковые емкости с маркировкой «3» и «7» (PVC и PC) выделяют токсичные вещества, которые могут проникать в продукты питания и напитки.

Бутылки, маркированные цифрами «2», «4», «5» и надписью РР, можно использовать многократно, только не нагревайте ее и не забывайте регулярно промывать.

Пластик - один из самых загрязняющих материалов для окружающей среды. Он бюджетен и универсален, поэтому широко используется. Как следствие, пластиковые отходы составляют почти половину отходов жизнедеятельности человека. В естественных условиях пластик разлагается сотни лет, и в процессе разложения выделяют вредные вещества. Среди них стирол, фенол, формальдегид и т.п. При этом пластик сложно и невыгодно перерабатывать. Так, в мире не перерабатывается и 10% пластиковых отходов.

Почему нельзя использовать пластиковую тару многократно?

По мнению ученых, повторное использование пластика, которое не предназначено для этого, вызывает три основные проблемы со здоровьем.

Во-первых, на горлышке пластиковых бутылок скапливаются микробы. Иногда их так много, что они даже могу вызвать отравление. Об этом говорится в научном журнале Canadian Journal of Public Health. Еще один недостаток пластика в том, что в процессе продолжительной эксплуатации на материале появляются трещины и царапины, в которых тоже накапливаются вредные бактерии и организмы.

Во-вторых, содержащееся в некоторых видах пластика вещество бисфенол-А (BPA) может влиять на гормональный фон. А это, как известно, рано или поздно скажется, на здоровье детей, раннем половом женском созревании и даже может спровоцировать развитие рака груди и простаты. А еще у людей, которые используют повторно такую пластиковую тару, в три раза повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, и в более, чем в два раза - риск диабета.

Сейчас, конечно, бисфенол-А стали чаще заменять на бисфенол-S (BPS), но и он негативно влияет на репродуктивную систему. Доцент кафедры гигиены окружающей среды Калифорнийского университета Патрик Аллард, например, утверждает, что во многом бисфенол-S даже токсичнее А.

И, наконец, в-третьих, при сжигании пластика выделяются диоксины, способные накапливаться в организме, вызывая мутации и повышая риск возникновения рака. Также выделяется бензопирен, обладающий канцерогенным воздействием.

Делаем бизнес

На каждой мусорной свалке в каждом городе нашей страны есть люди, которые сбором «баклажек» зарабатывают себе на жизнь. Это вполне себе прибыльный бизнес: каждую баклажку они продают за 10 - 15 дирамов в зависимости от размера. Иногда сборщики тары работают по бартеру. Например, в точках по продаже газировки им могут обменять 10 пустых баклажек на одну с газводой.

Волнует только один вопрос: насколько чистоплотными являются новые владельцы пластиковых бутылок - как тщательно они промывают тару после мусорных помоек прежде, чем залить туда свою продукцию и продать ее нам.

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