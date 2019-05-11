АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 МАЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе в БЦ «Пойтахт» в 14:00 состоится «Родительский форум», на котором специалисты-психологи расскажут, как научиться грамотно отвечать на вопросы детей.
- В столице в 10:00 состоится Открытие школы Art Craft «Young designer» с участием Аззы Каноат - самой известной в стране мастерицей авторских кукол. Адрес: ул. Кутби Киром, 1 (ориентир ЖД Вокзал). Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 МАЯ
1936 – Образован Ура–Тюбинский (ныне Истаравшанский) район.
2016 - Второй по величине в Таджикистане коммерческий банк - «Точиксодиротбанк» предложил на встрече в Лондоне Европейскому банку реконструкции и развития свой контрольный пакет акций, чтобы предотвратить потенциальный кризис ликвидности.
2017 - Президент Дагестана Рамазан Абдулатипов, который с 2005 по 2008 годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Таджикистане, презентовал в Душанбе свою книгу «Мой таджикский народ».
2018 - Эмомали Рахмон встретился с Командующим Центрального командования Вооруженных Сил США генералом Джозефом Л. Вотелом, который заверил президента, что США продолжат оказывать помощь Таджикистану в укреплении границы.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 МАЯ
1911 – Родился доктор филологических наук, профессор Холик Мирзозода.
1951 – Родился литературовед Азим Аминов.
1953 – Родился актер театра Холмурод Сиддиков.
1955 – Родился профессор Абумуталиб Бобоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, лишь днем в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.
По Худжанду – Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 31-33 тепла.
По Бохтару – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.
По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, днем возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.
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