АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 МАЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе по инициативе авиакомпании «Сомон Эйр» и при поддержке Агентства гражданской авиации при правительстве и Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) состоится первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 МАЯ

1940 – Основан Памирский ботанический сад.

2016 - В Таджикистане утвержден детский Омбудсмен – им стала Раджабмох Бадриддинова.

Раджабмох Бадриддинова Радио Озоди

2017 - В Сеуле (Южная Корея) состоялся гранд финал мирового профессионального конкурса красоты и талантов Miss SuperTalent of the World, по результатам которого таджикская модель Ёсуман Холова попала в топовую семерку победительниц первенства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 МАЯ

1938 – Родился Народный художник Таджикистана Кароматулло Гаюров.

1945 – Родился писатель Сафар Саид.

1955 – Родился журналист Отамурод Бекмурод.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По Бохтару – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.