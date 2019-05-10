В Душанбе запустили четыре новых троллейбуса белорусского производства. Они обошлись в один миллион долларов. Чем они лучше старых, и когда начнут курсировать, смотрите в нашем видео.
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